Decretan confinamiento y suspenden visitas cárceles en Puerto Rico por covid

EFE

San Juan, Puerto Rico

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, informó este jueves que se reportaron 71 casos de la covid-19 entre empleados en cárceles y otros seis entre presos, por lo que decretó un confinamiento y la suspensión de visitas de familiares en tres prisiones.



Las instituciones correccionales que actualmente cuentan con casos positivos de la covid-19 son el Centro de Detención del Oeste Mayagüez (3), Centro Médico Correccional (1) del Anexo de Sabana Hoyo (Arecibo), Centro de Ingresos de Bayamón (1) y el Centro de Rehabilitación de la Mujeres (1).



Mientras tanto, las prisiones donde se decretó el confinamiento y la suspensión de visitas de familiares son Ponce 1000, Anexo 384 de Sabana Hoyos Arecibo y el Centro de Detención de Bayamón 1072, detalló Escobar en un comunicado de prensa.



A su vez, la funcionaria informó que se suspenden en estas tres instituciones correccionales las actividades educativas, religiosas, deportivas y culturales.



Además, canceló la salida de confinados a realizar trabajos en áreas perimetrales y las brigadas de ornato.



"El recién repunte de casos positivos a COVID-19 en la comunidad, afectó también a nuestros empleados. Esto nos llega a tomar acciones dirigidas a proteger y salvaguardar la población correccional, empleados y visitantes", destacó Escobar.



Actualmente, el 88 % de los empleados de la agencia están vacunados en su tercera dosis y finalizó la vacunación masiva de confinados en tercera dosis, dijo Escobar.



La titular del DCR indicó, que siguiendo las recomendaciones del equipo asesor de salud y con miras a reducir la posibilidad de contagio de brotes no se realizarán traslados entre instituciones, excepto aquellos aprobados por el Programa de Servicios de Salud Correccional.



Los confinados, no obstante, asistirán a sus citas médicas siempre y cuando el médico lo requiera presencial.



Durante el transporte de los presos de alguna cárcel a otra, no se mezclarán confinados de diversas instituciones y cada vehículo solo ocupará el 50 por ciento de su capacidad.



A su vez, las visitas a tribunales se atenderán de forma virtual y en caso de vista final de forma presencial.