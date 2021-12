Ya son 75 personas muertas en explosión de Haití

AP

Cap-Haitien, Haití

Nelly Joseph rebuscó entre el techo de metal retorcido, los muebles volcados y los escombros de su casa carbonizada el miércoles, sin saber dónde había sido enterrado su hijo muerto o dónde dormiría después de la destrucción de un camión cisterna de gas volcado. su casa.

El lunes por la noche, Joseph escuchó un ruido fuerte y se levantó de la cama. Escuchó a la gente decir que un camión de gasolina se había estrellado, así que tomó su tarjeta de identificación y salió para reunirse con ellos. Con escasez de combustible en todo Haití, algunos vecinos de la ciudad norteña de Cap-Haitien vieron la oportunidad de recoger la valiosa gasolina derramada.

Entonces ocurrieron las primeras explosiones. Su hijo Josue Junior Julemis, de 36 años, llevó a dos de sus hijos a un lugar seguro. Luego regresó a buscar su cédula de identificación de su casa.

Fue entonces cuando una explosión mucho más fuerte destruyó la casa de tres habitaciones que compartían, ennegreció sus paredes y voló el techo.

El hijo de José sufrió quemaduras en todo el rostro y el cuerpo, dijo. Murió en el hospital. Su esposa y su hija de 14 años también fueron quemadas y hospitalizadas.

La ciudad enterró su cuerpo en una fosa común, pero José no sabe dónde.

Fue una de las al menos 75 personas que murieron en la explosión, dijo Jean-Henri Petit, coordinador de la agencia de protección civil.

"Era un gran tipo", dijo Joseph entre lágrimas. “Siempre que estoy enferma me paga en el hospital. Ahora se ha ido, si yo muero no tengo a nadie que me entierre ".

“Lo perdí todo”, dijo el hombre de 56 años que vende mantequilla de maní para untar en yuca en la calle. "Ahora estoy en la calle (sin) ningún lugar donde dormir o quedarme".

El miércoles, los residentes continuaron recolectando vehículos carbonizados y edificios adyacentes al esqueleto del camión cisterna.

Con trapos hasta la nariz, algunos se asomaban por debajo de una sábana blanca que cubría un cuerpo.

La explosión golpeó la fachada de hormigón de tres pisos del edificio que separaba la casa de Joseph de la calle. Un lado había albergado una pequeña tienda que vendía refrescos, el otro albergaba un negocio de venta de cemento para la construcción.

Los primeros informes indican que el camión cisterna estaba tratando de evitar una motocicleta que se aproximaba cuando viró y volcó la madrugada del martes.

Luego, los espectadores corrieron al lugar con baldes para recoger lo que pudieran de la carga del petrolero, probablemente para la venta en el mercado negro, mientras el combustible se drenaba hacia una pila cercana de basura humeante.

El primer ministro Ariel Henry, él mismo médico, visitó un hospital el martes cuando las víctimas vendadas de la cabeza a los pies luchaban por sus vidas en medio de la escasez de suministros médicos y trabajadores de la salud en una nación empobrecida que ha sido bombardeada por desastres en los últimos meses: disturbios, un ola de secuestros, un fuerte terremoto que mató a más de 2.200 personas y el asesinato del presidente el 7 de julio.

"Toda la nación haitiana está de duelo", dijo Henry en Twitter mientras declaraba tres días de duelo nacional. “Es con el corazón desgarrado que veo la condición crítica de algunos de nuestros compatriotas ingresados ??en esta instalación”.