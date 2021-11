Famosas y su interrupción del embarazo

Mateo Castillo

EFE/REPORTAJES

Cuando en septiembre pasado en Texas, EE.UU., se puso en peligro el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y futuro con una ley muy restrictiva, la actriz Uma Thurman decidió contar el aborto al que accedió siendo joven.

En los últimos años, otras mujeres de diferentes ámbitos han hecho lo mismo ante afrentas similares y para contribuir a eliminar el estigma que aún pesa sobre las que deciden interrumpir un embarazo.

“Con la esperanza de alejar las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables a las que afectará inmediatamente, comparto mi propia experiencia”, escribió Thurman en una carta a The Washington Post.

“Siento que es mi responsabilidad ponerme en su lugar”, aseguró. La actriz reveló que se quedó embarazada accidentalmente de un hombre mucho mayor que ella al final de su adolescencia.

En aquel momento vivía en Europa, “con apenas lo que tenía en la maleta, lejos de mi familia y a punto de empezar un trabajo. Fue difícil descifrar qué hacer. Quería quedarme el bebé, pero ¿cómo?”, escribió.

Tras hablar con su familia y evaluar la situación, tomó la decisión. Abortó en Alemania, donde se encontraba. “Dolió muchísimo, pero no me quejé. Había internalizado tanta vergüenza que sentí que merecía el dolor”.

“No me arrepiento del caminó que he recorrido”, aseguró la protagonista de “Kill Bill”, quien añadía: “Ese aborto fue la decisión más difícil de mi vida, pero me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser años después”.

OTRAS FAMOSAS CONTARON SU CASO.

Hace dos años, la también actriz Alyssa Milano contó en su podcast “Alyssa Milano: Sorry, Not Sorry”, que interrumpió dos embarazos, que sucedieron mientras tomaba anticonceptivos, de forma voluntaria en 1993.

“Sabía en aquel momento que no estaba equipada para ser madre”, dijo, “Yo elegí. Fue mi decisión. Y fue absolutamente la decisión adecuada para mí”, añadía.

Al igual que Thurman, aseguró que no había sido fácil, “no era algo que quería, pero era algo que necesitaba, como la mayoría de la atención médica”.

La protagonista de “Charmed” afirmó que la lucha para que las mujeres puedan acceder a un aborto libre y seguro es una lucha por su libertad.

“Libertad contra la opresión. Libertad para las mujeres y tener la osadía de ser seres igualmente sexuales que los hombres. Libertad para que las mujeres vivan la vida que deben vivir, no la que les impone un embarazo”.

La modelo y actriz Milla Jovovich reveló en 2019, ante una oleada de leyes antiaborto en diferentes estados de Estados Unidos, que había sufrido un aborto de emergencia tras ponerse de parto prematuro cuando estaba embarazada de cuatro meses y medio dos años antes.

La estrella de “Resident Evil” contó que tuvo que estar despierta durante el procedimiento y que fue una de las experiencias más duras por las que pasó.

“Cuando pienso en el hecho de que las mujeres podrían tener que enfrentar abortos en condiciones aún peores que yo, debido a nuevas leyes, se me revuelve el estómago”, escribió en Instagram.

“Tenemos que luchar para asegurarnos de que se conserven nuestros derechos para abortar de forma segura si es necesario”, incidía.

En el mismo marco, la actriz Busy Philipps contó que había abortado a los 15 años y que realmente estaba preocupada por las niñas y mujeres del país.

“Ningún proyecto de ley que criminalice el aborto impedirá que nadie tome esta decisión increíblemente personal, pero estas leyes pondrán a más mujeres en riesgo”, aseguró en un episodio de “Busy Tonight”.

“Sería contradictorio que dijera que no estaba a favor del aborto”, contó la cantante Nicki Minaj a Rolling Stone en 2014. Minaj abortó siendo adolescente y dijo que fue lo más difícil que había hecho. “No estaba preparada. No tenía nada que ofrecer a un hijo”, aseguró.

En marzo de 2019, una organización llamada UltraViolet publicó en Twitter que una de cada cuatro mujeres de hasta 45 años había abortado y que el 60% eran madres.

La actriz Rose McGowan respondió diciendo que ella también había abortado. “No me avergüenzo y tampoco deberías hacerlo tú. Que el 60% de las que eligen abortar sean ya madres, dice mucho, ellas entienden más que nadie”, comentó. “Si no quieres abortar, no lo hagas. Mi cuerpo, mi decisión, mi vida”, añadía.

La actriz Ashley Judd contó en la cumbre Women in the World de 2019 en Nueva York que era una superviviente de violación en tres ocasiones.

“Y una de esas veces, hubo concepción”, dijo Judd, según publicó People.

“Estoy muy agradecida de haber podido abortar de manera legal y segura, porque el violador, que es de Kentucky, como yo, y yo resido en Tennessee, tiene derechos de paternidad en Kentucky y Tennessee. Habría tenido que criarlo con mi violador”, aseveraba la actriz.