Biden se reunirá con el Papa Francisco en medio de rupturas con los obispos estadounidenses

DAVID CRARY y HOLLY MEYER | AP

Washington, Estados Unidos

Hay una trama secundaria intrigante sobre la próxima reunión del presidente Joe Biden con el Papa Francisco. Los dos católicos romanos más prominentes del mundo celebrarán una perspectiva compartida sobre la enseñanza de la iglesia y los problemas sociales vitales, incluso cuando Biden se enfrenta a la oposición inquebrantable de muchos obispos católicos de EE. UU. Por sus posturas sobre el aborto y los derechos LGBTQ.

Menos de tres semanas después de la visita de Biden al Vaticano el viernes, los obispos estadounidenses se reunirán en Baltimore, con uno de los puntos de la agenda inspirados en parte por los conservadores que sostienen que el apoyo de Biden al derecho al aborto debería descalificarlo para recibir la Comunión . Aunque no se espera que ningún documento que surja mencione a Biden por su nombre, es posible que haya un mensaje claro de reprimenda.

“Esto es más que vergonzoso”, dijo Massimo Faggioli, profesor de teología histórica en la Universidad de Villanova, quien recientemente escribió un libro sobre Biden y el catolicismo.

"Para algunos de los obispos, es un acto de intimidación" hacia Biden, dijo Faggioli. “Y tienen un Papa que está protegiendo el acceso de un presidente católico a los sacramentos; ha tenido que enviar una señal desde el Vaticano diciendo: 'No creemos que esto sea sabio'”.

El Papa defiende la doctrina católica que se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ha molestado a algunos católicos conservadores en los EE. UU. Y en otros lugares al enfatizar otros temas que encajan con las prioridades de Biden: proteger el medio ambiente, combatir la injusticia racial y la pobreza, por ejemplo.

El Papa y Biden "están de acuerdo en muchos temas", dijo Faggioli. "Pero ambos están realmente asediados, enfrentando vientos en contra muy fuertes ... luchando contra diferentes tipos de ideólogos".

Biden es solo el segundo presidente católico de los Estados Unidos, después de John F. Kennedy, y muestra su fe abiertamente, a menudo llevando un rosario y asistiendo a misa de forma rutinaria . La devoción se remonta a la infancia; ha expresado su gratitud a las monjas que ayudaron a reforzar su confianza mientras luchaba con la tartamudez cuando era un escolar.

"Dondequiera que hubiera monjas, había un hogar", escribió en sus memorias de 2007 "Promises to Keep". "Mi idea de mí mismo, de la familia, de la comunidad, del mundo en general, proviene directamente de mi religión".

Su fe se puso a prueba, pero no se debilitó, después de que su esposa y su hija pequeña murieran en un accidente de tráfico en 1972.

"Nunca dudé de que había un Dios, pero estaba enojado con Dios", dijo a The Christian Science Monitor en 2007.

En esa misma entrevista, Biden expresó por qué se considera un católico fiel a pesar de sus opiniones sobre el aborto.

"Mis puntos de vista son totalmente consistentes con la doctrina social católica", dijo Biden. “Hay elementos dentro de la iglesia que dicen que si estás en desacuerdo con cualquiera de las enseñanzas de la iglesia, estás en desacuerdo con la iglesia. Creo que la iglesia es más grande que eso ".

Francisco ya ha dejado en claro que no evitará a los líderes políticos estadounidenses que apoyan el derecho al aborto. El 9 de octubre se reunió en el Vaticano con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuya postura sobre el aborto ha provocado la ira de la principal católica en su ciudad natal de San Francisco, el arzobispo Salvatore Cordileone.

Cordileone ha estado instando a la conferencia de obispos de EE. UU. A enviar un mensaje a Biden, Pelosi y otros "que los conmueva en su conciencia".

"Necesitan comprender el escándalo que se genera cuando dicen que son fielmente católicos y, sin embargo, se oponen a la iglesia en un concepto tan básico" , dijo a The Associated Press en abril .

Según la política católica, las decisiones sobre la exclusión de la Comunión se dejan a los obispos individuales. Si bien Cordileone ha desalentado a Pelosi de recibir la Comunión en su arquidiócesis, el cardenal Wilton Gregory, arzobispo de Washington, ha dejado en claro que Biden puede recibir la Comunión cuando asiste a los servicios allí.

Francis, a quien se le preguntó el mes pasado si a Biden y a políticos de ideas afines se les debería negar la Comunión, evitó una respuesta de "sí" o "no" y dijo que los obispos deben ministrar a esas personas con "compasión y ternura". Advirtió que los clérigos no deben permitir que la política influya en las decisiones sobre recibir la Comunión.

El aborto no es el único problema que coloca a Biden en oposición a los obispos estadounidenses. Es un firme partidario de la Ley de Igualdad propuesta, que ampliaría las protecciones federales de los derechos civiles a las personas LGBTQ en todo el país. Los obispos dicen que el proyecto de ley, actualmente estancado en el Senado, violaría la libertad religiosa de las iglesias y las personas que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo y varias políticas de derechos de las personas transgénero.

La reunión de la semana que viene será el primer encuentro de Biden con Francisco desde que asumió la presidencia, pero ya se ha reunido con él tres veces antes: primero, cuando Francisco asumió el cargo de Papa en 2013; más tarde, durante la visita del pontífice a EE. UU. en 2015; y en 2016, cuando Biden visitó el Vaticano para una conferencia sobre medicina regenerativa, donde habló sobre la prevención del cáncer.

Francisco reafirmó repetidamente su oposición al aborto en las últimas semanas, calificando el procedimiento de “asesinato” y defendiendo el derecho de los objetores de conciencia a negarse a participar en él. Ha comparado el aborto con “contratar a un sicario” para resolver un problema.

Chad Pecknold, profesor de teología en la Universidad Católica de América, duda de que el Papa se enfrente a Biden por su apoyo al derecho al aborto, pero dijo que muchos católicos, incluidos los obispos, pueden desear que eso suceda.

“Creo que los fieles católicos tienen derecho a esperar esto ya expresar su preocupación por el alma del Sr. Biden”, dijo Pecknold.

La visita de Biden-Francis “podría resaltar la urgente necesidad de unirse en torno a una visión clara y coherente de cómo los obispos deben responder a los políticos que desprecian públicamente las enseñanzas de la Iglesia mientras se presentan para la Sagrada Comunión”, agregó Pecknold por correo electrónico.

Steven Millies, profesor de teología pública en Catholic Theological Union en Chicago, dijo que la reunión afectará el debate sobre el aborto y la comunión "de una manera que producirá mucho calor y muy poca luz". Duda que Francisco vea la necesidad de discutir el aborto con Biden.

"No va a llevar a nadie a ninguna parte", dijo Millies. "Por otro lado, hay mucho que lograr si se enfoca en áreas de interés compartido e inquietante alineado".

Cuando Kennedy se convirtió en el primer presidente católico en 1960, el aborto no era el tema divisorio que es hoy. No fue sino hasta 1973 que hubo un derecho nacional al aborto, y Kennedy no sintió presión para adoptar una postura pública.

El prejuicio anticatólico era común durante la campaña de Kennedy. Algunos ministros protestantes cuestionaron si podría mantener la independencia de la Iglesia Católica.

A diferencia de Biden, Kennedy disfrutó de un apoyo abrumador de los votantes católicos, ganando alrededor del 80% de sus votos en 1960, según investigadores de la Universidad de Georgetown. Biden fue respaldado por aproximadamente la mitad de los votantes católicos en las elecciones de 2020.