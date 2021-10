Facebook lanzará nuevos controles para su plataforma

AP

Nueva York, Estados Unidos

Después de un perjudicial testimonio sobre el daño que hacen sus plataformas en los niños, Facebook implementará varias herramientas, como una para alentar a los adolescentes a tomarse un descanso en Instagram, y una para “avisar” a los jóvenes si están viendo repetidamente el mismo contenido que no es propicio para su bienestar.

Facebook, con sede en Menlo Park, California, también planea introducir nuevos controles para adultos o adolescentes de forma opcional para que los padres de familia o tutores puedan supervisar lo que sus adolescentes están haciendo en internet.

Estas iniciativas se producen después de que Facebook anunció a finales del mes pasado que iba a poner pausa a su proyecto para crear un Instagram para niños. Sin embargo, los críticos señalaron que el plan carece de detalles y dudan que las nuevas herramientas sean efectivas.

Los nuevos controles fueron esbozados ayer domingo por Nick Clegg, el vicepresidente de asuntos internacionales de Facebook, quien estuvo en varios programas de noticias como “State of the Union” de CNN y “This Week with George Stephanopoulos” de ABC, donde fue interrogado por el uso de algoritmos de Facebook.