Los líderes mundiales nombrados Papeles de Pandora

AP

Chile

Una investigación global ha revelado cómo los ricos y poderosos han estado escondiendo sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, yates y otros activos durante el último cuarto de siglo. En conjunto esos activos suman billones de dólares.

La investigación, apodada los Papeles de Pandora, fue dada a conocer el domingo por la tarde e involucró a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.

El reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desató promesas de reformas fiscales y exigencias para que se presenten renuncias y se inicien investigaciones, así como explicaciones y refutaciones por parte de los mencionados en él.

A continuación ofrecemos un vistazo a algunas de las personas que aparecen en la investigación.

CHILE

Los documentos filtrados revelaron que el presidente chileno Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos del país, utilizó compañías en las Islas Vírgenes Británicas para acuerdos de negocios en torno al proyecto minero Dominga, del que su familia era copropietaria junto con un amigo.

El pago final de la venta de la mina en 2011 dependía de que el gobierno se negara a declarar reserva natural protegida el lugar en el que se encontraba, en la región centro-norte del país, según el reporte. El gobierno —encabezado por Piñera en esa época— nunca declaró que el lugar era una reserva natural protegida, a pesar de las exhortaciones de ambientalistas, ni lo hicieron los gobiernos subsecuentes.

Cuando los investigadores examinaron el caso unos años después, Piñera señaló que no había estado involucrado en la administración de las compañías y que ni siquiera sabía de su relación con Dominga.

En un comunicado emitido el domingo, la presidencia recalcó que fiscales y tribunales decidieron en 2017 que no se había cometido delito alguno y que Piñera no había estado involucrado. Destacó que, al momento en que se acordó la venta en 2010, Piñera aún no comenzaba su primer periodo como presidente. La participación de Piñera es administrada ahora por un fideicomiso ciego, según el comunicado.

BRASIL

Los documentos revelaron que el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, tenía inversiones multimillonarias en dólares en la compañía Dreadnoughts International en las Islas Vírgenes Británicas.

En un comunicado emitido por su oficina de prensa, Guedes señaló que al momento de ocupar su cargo gubernamental en 2019 entregó toda la información necesaria a la Comisión de Ética Pública.

“Sus acciones siempre han respetado la legislación aplicable y han estado guiadas por la ética y la responsabilidad”, aseguró el comunicado, en el que se añadió que, desde entonces, Guedes “se ha disociado de todas sus actividades en el mercado privado”.

JORDANIA

La investigación reveló que asesores ayudaron al rey Abdalá II de Jordania a crear al menos 30 compañías fantasma entre 1995 y 2017, mismas que ayudaron al monarca a adquirir 14 casas con valor superior a los 106 millones de dólares en Estados Unidos y Gran Bretaña. Una de ellas es una propiedad de playa en California de 23 millones de dólares que fue comprada en 2017 a través de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal en el Caribe.

Abdalá II rechazó el lunes haber cometido alguna irregularidad al adquirir viviendas de lujo en el extranjero.

Estos señalamientos llegan en un momento en que el monarca busca ayuda internacional para sacar a su empobrecida nación de la recesión, y podrían alterar la crucial relación de Jordania con la comunidad internacional. El país es visto como un baluarte estable y pro Occidental en una región volátil, pero depende de miles de millones de dólares de ayuda internacional.

GRAN BRETAÑA

Tony Blair, primer ministro británico entre 1997 y 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de 8,8 millones de dólares en 2017 al adquirir una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que poseía el inmueble. Las oficinas del despacho de abogados de su esposa, Cherie Blair, se encuentran actualmente en ese edificio, según la investigación.

Ambos le compraron la compañía a la familia del ministro de Industria y Turismo de Bahréin, Zayed bon Rashid al Zayani. El adquirir acciones de la compañía en lugar del edificio, ubicado en Londres, le ahorró a los Blair más de 400.000 dólares en impuestos sobre la propiedad, reveló la investigación.

Los Blair rechazaron haber cometido alguna irregularidad, y el portavoz de la pareja declaró: “Los Blair pagan todos sus impuestos de todos sus ingresos. Y nunca han utilizado estrategias en el extranjero para ocultar transacciones o evadir impuestos”.

PAKISTÁN

Miembros del círculo íntimo del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, están acusados de ocultar millones de dólares en compañías secretas o fideicomisos, según los hallazgos de la investigación.

Khan, quien no está acusado de alguna irregularidad, se comprometió a recuperar “las ganancias mal habidas” y aseguró que su gobierno investigará a todos los ciudadanos mencionados en los documentos y, de ser necesario, tomará medidas.

REPÚBLICA CHECA

En 2009, Andrej Babis, primer ministro de la República Checa, colocó 22 millones de dólares en compañías fantasma para comprar un castillo en una localidad en la cima de una colina de la comuna de Mougins, Francia, cerca de Cannes, de acuerdo con la investigación. Babis no reveló la existencia de las empresas fantasma ni del castillo en sus declaraciones de bienes, según documentos obtenidos por Investigace.cz, el aliado en la República Checa del consorcio de periodistas.

Un grupo de bienes raíces del que Babis es propietario indirecto adquirió en 2018 a la compañía de Mónaco que poseía el castillo, de acuerdo con la pesquisa.

Babis ha negado haber cometido alguna irregularidad. Dijo que el reporte tenía el objetivo de perjudicarlo de cara a las elecciones parlamentarias de la República Checa, que se llevarán a cabo el viernes y el sábado.

MONTENEGRO

El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, y su hijo supuestamente establecieron en 2012 un fideicomiso y ocultaron sus riquezas en una enmarañada red de compañías, según la investigación.

La oficina de Djukanovic reconoció que él sí estableció un fideicomiso comercial con su hijo en 2012, antes de ocupar el cargo. Después de convertirse en primer ministro meses más tarde, Djukanovic transfirió todos los derechos a su hijo, indicó la oficina. Si bien Djukanovic era uno de los propietarios, no se han realizado transacciones comerciales, aseguran.

El mandatario ha sido un aliado clave de Occidente en los intentos por hacer que la volátil región balcánica se integre con Europa y se aleje de la influencia de Rusia. Después de encabezar la independencia de Montenegro de Serbia en 2006, Djukanovic concretó en 2017 que su nación de 600,000 habitantes se uniera a la OTAN.

Ahora Montenegro busca formar parte de la Unión Europea.

Djukanovic enfrentó exhortaciones el lunes para que renuncie.

LÍBANO

El primer ministro multimillonario de Líbano, Najib Mikati, apareció en los Papeles de Pandora en un momento en que su país se encuentra sumido en una dolorosa crisis financiera.

Los documentos muestran que Mikati, un empresario que conformó un nuevo gobierno el mes pasado, es dueño de una compañía en Panamá que utilizó para adquirir una propiedad en Mónaco en 2008 con valor superior a los 10 millones de dólares.

El hijo de Mikati, Maher, fue director de al menos dos compañías con sede en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales fueron utilizadas por la empresa de su padre en Mónaco, M1 Group, para comprar una oficina en el centro de Londres, según el reporte.

El asesor de prensa de Mikati, Fares Gemayel, se negó a comentar al respecto. Mencionó la respuesta de Maher Mikati al consorcio de periodistas, en donde aseguró que utilizar compañías en el extranjero es una práctica común entre las personas que viven en Líbano “debido al sencillo proceso de incorporación”. Maher Mikati negó haber intentado evadir impuestos.

RUSIA

Konstantin Ernst, un asesor de imagen del presidente ruso Vladimir Putin y director ejecutivo de la principal cadena de televisión del país, obtuvo un descuento para adquirir y modernizar salas de cine de la era soviética y propiedades aledañas en Moscú después de dirigir los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014, según los documentos filtrados. Ernst dijo a la organización que el acuerdo no era secreto y rechazó las insinuaciones de que recibió un trato especial.

El Kremlin no ha visto nada extraordinario en las revelaciones de los Papeles de Pandora sobre Rusia, dijo el portavoz Dmitri Peskov el lunes. Peskov dijo que los hallazgos eran “un conjunto de señalamientos más bien infundados” que generan dudas sobre si puede confiarse en dicha información.

“Si existe alguna publicación seria que esté basada en algo, que cite algo en específico, la revisaremos con interés. En este momento no vemos motivos para hacerlo”, dijo Peskov.