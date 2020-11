Agencia estadounidense comienza transición presidencial de Trump a Biden

Matthew Daly/Mary Claire Jalonick/AP

Washington, Estados Unidos

La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) ha determinado que el presidente electo Joe Biden es el "aparente ganador" de las elecciones del 3 de noviembre, lo que allana el camino para el inicio de la transición desde la administración del presidente Donald Trump.

Un funcionario afirmó que la administradora Emily Murphy tomó la determinación después de que los esfuerzos de Trump por subvertir la votación fracasaran en los estados de batalla, más recientemente en Michigan, que certificó la victoria de Biden este lunes.

Esto facilita el camino para que los ayudantes de Biden comiencen a coordinarse con las agencias federales sobre los planes de toma de control el 20 de enero.

La presión sobre la administración de Trump aumentó para que autorice un proceso de transición formal para Biden, ya que un número cada vez mayor de republicanos, expertos en seguridad nacional y líderes empresariales dicen que es hora de que ese proceso avance.

El senador jubilado de Tennessee, Lamar Alexander, quien ha pedido repetidamente que comience la transición, emitió una nueva declaración el lunes diciendo que Trump debería "poner al país primero" y ayudar a la administración de Biden a tener éxito.

“Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda lo último que haces”, expresó Alexander.

El senador republicano Rob Portman de Ohio pidió el lunes al jefe de la GSA que entregue el dinero y el personal necesarios para la transición.

Portman, miembro senior del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, también dijo que Biden debería recibir informes de alto nivel sobre seguridad nacional y el plan de distribución de la vacuna contra el coronavirus.

Alexander y Portman, que se han alineado con Trump, se unieron a un número creciente de funcionarios republicanos que en los últimos días han instado a Trump a comenzar la transición de inmediato.

La senadora Shelley Moore Capito también instaron a una transición sin problemas, diciendo en un comunicado el lunes que "en algún momento, las elecciones de 2020 deben terminar".

Mientras tanto, más de 160 líderes empresariales pidieron a la directora de GSA, Emily Murphy, que reconociera de inmediato a Biden como presidente electo y comenzara la transición a una nueva administración.

“Retener recursos e información vital de una administración entrante pone en riesgo la salud pública y económica y la seguridad de Estados Unidos”, decían las cartas comerciales en una carta abierta a Murphy.

Por separado, más de 100 exfuncionarios de seguridad nacional republicanos, incluido el exdirector de Seguridad Nacional Tom Ridge, el exdirector de la CIA Michael Hayden y el exdirector de Inteligencia Nacional John Negroponte, dijeron en un comunicado que la negativa de Trump a ceder y permitir una transición ordenada "constituye una seria amenaza ”para el proceso democrático de Estados Unidos.

Los funcionarios que firmaron la carta trabajaron con cuatro presidentes republicanos, incluido Trump.

La declaración hizo un llamado a "los líderes republicanos, especialmente los del Congreso, a exigir públicamente que el presidente Trump cese su ataque antidemocrático a la integridad de las elecciones presidenciales".

El desfile de declaraciones diarias de los republicanos que instan gentilmente a Trump a ceder y seguir adelante se produce cuando Murphy, a quien él nombró, aún no ha certificado a Biden como el ganador de las elecciones presidenciales, deteniendo el proceso de lanzamiento oficial de la transición.

Trump se ha negado públicamente a aceptar la derrota y ha lanzado una serie de batallas judiciales perdidas en todo el país haciendo afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado y buscando anular los resultados de las elecciones.

Murphy no cumplió con la fecha límite establecida el lunes por los demócratas de la Cámara de Representantes para informar a los legisladores sobre el retraso en el inicio de la transición, que suele ser un paso de rutina entre las elecciones y la inauguración.

Una portavoz de la GSA dijo que un administrador adjunto en su lugar celebraría dos reuniones informativas separadas para los comités de la Cámara y el Senado el 30 de noviembre.

En respuesta, los presidentes demócratas de cuatro comités y subcomités dijeron que podían reprogramar la reunión para el martes, pero no más tarde.

"No podemos esperar una semana más para obtener información básica sobre su negativa a tomar la determinación de verificación", dijeron los demócratas en una carta a Murphy. “Cada día adicional que se desperdicia es un día en que la seguridad, la salud y el bienestar del pueblo estadounidense están en peligro, ya que la administración entrante de Biden-Harris no puede prepararse completamente para la pandemia de coronavirus, la terrible crisis económica de nuestra nación, y nuestra seguridad nacional ".

Portman dijo que era “prudente” que GSA comenzara el proceso de transición de inmediato.

“Donald Trump es nuestro presidente hasta el 20 de enero de 2021, pero en el caso probable de que Joe Biden se convierta en nuestro próximo presidente, es de interés nacional que la transición sea perfecta y que Estados Unidos esté listo el primer día de una nueva administración para los desafíos que enfrentamos ”, escribió Portman en un artículo de opinión en el que pedía que comenzara la transición.

Cuando Murphy determine que Biden ganó, liberará dinero para la transición y despejará el camino para que el equipo de Biden comience a colocar personal de transición en agencias federales.

Los funcionarios de la administración Trump también dicen que no le darán a Biden la información clasificada diaria presidencial sobre asuntos de inteligencia hasta que la GSA haga oficial la verificación.

Entre los que firmaron la carta de los líderes empresariales se encontraban Jon Gray, presidente de la firma de capital privado Blackstone; Robert Bakish, presidente y director ejecutivo de ViacomCBS Inc.; Henry Kravis, codirector ejecutivo de Kohlberg Kravis Roberts & Co., otro gigante de capital privado; David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs; y George H. Walker, director ejecutivo de la firma de inversiones Neuberger Berman y primo segundo del ex presidente George W. Bush.

Los renovados llamamientos para una transición oficial se produjeron cuando Biden está construyendo su administración con selecciones clave para los roles de seguridad nacional y política exterior.

El exsecretario de Estado John Kerry dirigirá el esfuerzo de la administración entrante para combatir el cambio climático, mientras que Alejandro Mayorkas será nominado como secretario de seguridad nacional.

Biden también planea nominar al veterano diplomático Antony Blinken como su secretario de estado.