Concepción de León, la nueva generación del periodismo en New York Times

Carolina Pichardo

Londres, Inglaterra

La sección de literatura del periódico estadounidense The New York Times es una de las más conocidas y leídas del mundo. Sus tablas de los libros más vendidos, las entrevistas exclusivas y las reseñas literarias son parte de los contenidos que muestran cada semana y de los que la dominicana Concepción de León ha formado parte en los últimos años.

Para Concepción fue todo un reto sentarse en uno de los escritorios del NYT y llegó a su vida de la manera más inesperada.

Esta es su historia: Concepción nació en Santo Domingo, pero su familia es de Peralvillo, Yamasá. Cuando tenía tres años se mudó con sus padres hacia Nueva York.

Desde pequeña Concepción desarrolló una afinidad hacia la literatura. Cuando era niña leía en promedio veinte libros mensuales. Aprovechaba que su padre trabajaba frente a una biblioteca para pasar las tardes dentro de ésta.

En ese entonces no pensaba en ser periodista, mas bien su sueño era convertirse en escritora, una profesión que no iba acorde con las que estudian las familias latinas en Estados Unidos: Medicina, Leyes, Ingenería Civil o Educación.

“Para mí, en mi cabeza, solo podía escoger una de esas cuatro profesiones pero no era buena en ciencias, no era buena en matemáticas… Pensé que podía ser buena abogada porque era lo más cercano a lo que quería”, dijo Concepción, en una entrevista virtual con Listín Diario.

Es la primera vez que Concepción habla de su vida. Con anterioridad solo había conversado en paneles internacionales sobre su carrera periodística. Pero eso no se detuvo y siguió recordando su pasado.

Después de vivir su adolescencia en Nueva York, ella decidió estudiar en Iowa, a más de mil kilómetros de casa, donde experimentó por primera vez un choque cultural por ser la única afrolatina entre sus compañeros de clase.

Fueron momentos en los que se sintió fuera de su zona de confort, pero fue allí donde comenzó su recorrido como periodista: publicó “Cuentitos” una revista que recolectaba fotografías, poemas e historias basadas en la cultura latina.

Concepción, quien en la actualidad tiene 30 años, desconocía qué quería hacer luego de terminar la licenciatura en Artes, por lo que se trasladó a Boston donde trabajó en una compañía de consultas educativas, y después regresó a Nueva York para conocer más sobre los libros y el periodismo en una certificación impartida por la Universidad de Columbia.

“Cuando la parte de libros comenzó dije esto está muy bien pero no es lo que quiero hacer, lo que me sorprendió porque siempre había sido mi sueño. Y luego los profesores de medios vinieron y dije que esas eran mis personas. Aunque amaba los libros sentía que en términos de patrones de carrera el periodismo tenía más sentido”, expresó la joven.

Luego de pasantías en Penguin Random House, una de las casas editoriales más importantes en todo el mundo, y en New York Magazine, Concepción decidió quedarse con el mundo periodístico.

Trabajó dos años en la revista Glamour, pero no fue lo que realmente esperaba. El contenido estaba orientado a audiencias de tez blanca.

“La industria de revista y la industria de medios es elitista”, dijo.

Cuando estaba en la revista Glamour sugería temas de cómo lidiar con el hecho de ser la única persona de color en la oficina, sin embargo, según contó, al final del día estos eran adaptados a las audiencias blancas.

Después de dos años renunció y tomó un viaje hacia República Dominicana, donde planeaba trabajar como periodista freelance y disfrutar del Caribe. Un mes después sus planes tuvieron otro rumbo. Una amiga le comentó que The New York Times estaba buscando una periodista para la mesa de libros.

“Una amiga me dijo que el Times estaba buscando un escritor y me preguntó si quería aplicar. Fue gracioso porque en ese momento estaba como no sé. Estaba teniendo un buen momento y acababa de renunciar a mi trabajo, pero sentía que no podía darme por vencida. Tenía que al menos intentarlo”. Y así lo hizo, después de tres meses y seis entrevistas remotas fue contratada para ser periodista del New York Times.

Desde entonces ha tenido la oportunidad de entrevistar a Stephenie Meyer, luego de la publicación de “Sol de medianoche”, la esperada continuación de la saga de vampiros “Crepúsculo” que tiene en esta ocasión la perspectiva de Edward Cullen.

Además como parte de sus asignaciones escribe sobre temas literarios que tengan que ver con noticias del momento. Como libros sobre protestas en Puerto Rico, mientras surgían aquellas manifestaciones que provocaron la renuncia histórica del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló. O simplemente libros sobre huracanes en medio de la temporada ciclónica.

Con el tiempo se ha percatado que las entrevistas que más la han marcado no han sido aquellas de escritores afamados, sino de quienes tienen historias interesantes.

“Por ejemplo, mi última entrevista fue a Karla Cornejo Villavicencio, una escritora indocumentada que nació en Ecuador pero se crio en Estados Unidos. Escribió el libro ‘The Undocumented Americans’ (Los indocumentados americanos)”, contó Concepción de la escritora que se convirtió en la primera inmigrante indocumentada en ser finalista para el Premio Nacional de Libros (National Book Awards) en Estados Unidos.

Como en toda la industria de medios la pandemia también ha hecho que la mayor parte de la redacción del New York Times trabaje desde casa. Concepción explicó que una semana antes del inicio de la cuarentena en Nueva York, ya el personal estaba laborando de manera remota. Se espera que este regrese a las instalaciones a mediados de 2021.

Desde hace cuatro meses Concepción también trabaja para la sección de noticias de última hora del New York Times (Express desk).

La joven, que aun sueña con ser una escritora, agregó que no es la única dominicana trabajando en el periódico estadounidense. Hay criollos dentro de la redacción como reporteros y otros como personal técnico.

Concepción de León recomienda a quienes quieran trabajar en el medio de comunicación de sus sueños enviar correos “pitch a lot”, crear vínculos con personas que admiras en medios de comunicación (network) y aplicar a programas de estudios de periodismo para hacer conexiones.