El legislador más joven del Congreso de EEUU elegido con 25 años y ya genera polémica

Con solo 25 años, el republicano Madison Cawthorn se convertirá en el legislador más joven en la historia moderna del Congreso estadounidense, después de una campaña enconada y varias controversias.

Según los resultados casi definitivos, el joven ganó el martes con el 54,5% de los votos en el 11° distrito electoral de Carolina del Norte contra el candidato demócrata Moe Davis, un militar retirado de 62 años.

El neófito conservador, en silla de ruedas desde un accidente que lo paralizó cuando tenía 18 años, será el miembro más joven de la Cámara de Representantes desde 1797, cuando William C. C. Claiborne fue elegido a los 22 (es decir, por debajo de la edad mínima legal), según la cadena CNN.

También es cuatro años más joven que la poseedora del récord anterior: la demócrata de orientación izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez, quien tenía 29 años cuando fue elegida, en 2018.

"Desde el fondo de mi corazón, gracias", dijo a sus seguidores en su cuenta de la red social Twitter. "Gloria a Dios y estoy entusiasmado de servir a todos los miembros de esta circunscripción", agregó el candidato pro-Trump que estuvo invitado para hablar en la Convención Republicana en agosto pasado.

Madison Cawthorn, que está a favor de las armas y en contra del aborto, ha hecho una campaña agresiva contra su oponente, llamándolo "secuaz de Washington" y acusándolo de "pisotear la libertad religiosa".

Su oponente no se quedó en silencio.

Los votantes "merecen algo mejor que un depredador sexual y un mentiroso sin calificaciones", tuiteó. "No hay lugar en el Congreso para un degenerado como Madison Cawthorn", expetó Moe Davis.

#NC11 deserves better than a habitually lying sexual predator with zero qualifications who’d be in the House minority and impotent to do anything good for WNC. There’s no place in Congress for a degenerate like Madison Cawthorn.@asheville@WLOS_13 https://t.co/tgYiLwGEQU