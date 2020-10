Controversia por la declaración del Papa sobre una ley de "unión civil" entre gays

Agencias

Roma, Italia

El papa Francisco se mos­tró por primera vez a favor de que pueda haber una ley de uniones civiles para homosexuales, en el docu­mental “Francesco” del di­rector Evgeny Afineevsky que se estrenó ayer en el Festival de Cine de Roma.

“Los homosexuales tienen derecho a estar en una fa­milia. Lo que debe haber es una ley de unión civil, de esa manera están cu­biertos legalmente”, afir­ma el pontífice en una de las frases a lo largo del do­cumental.

En la cita, de dos horas de duración, se mezclan en­trevistas a personalidades, amigos del papa y otros, con viajes del papa, partes de los discursos que ha he­cho el pontífice en diferen­tes ocasiones, frases en off de Francisco y algunas a cámara.

“Me he reunido con él unas cinco veces, siem­pre en función de su agen­da, hemos tenido también dos entrevistas a cámara”, cuenta el director, por lo que no queda claro en qué momento aboga Francis­co por esas uniones civi­les para los homosexuales, como alternativa a un ma­trimonio que la Iglesia re­chaza.

Uno de los entrevistados es la víctima de abusos sexuales y activista chile­no Juan Carlos Cruz, que habla con el papa acerca de estos abusos y acerca de su percepción sobre los gays.

El director del documen­tal destacó, en una entre­vista con Efe, la evolución de Francisco en relación a la lacra de los abusos y su capacidad para “aprender de sus errores”.

Víctimas de abusos

Uno de esos errores, que luego el papa reconoció, es cuando en 2018 no cre­yó a las víctimas de abu­sos sexuales por parte de sacerdotes en Chile y les pidió pruebas, enfadado, pero poco después pidió perdón, recibió a las vícti­mas en Roma e hizo dimi­tir a los obispos chilenos.

“Solo dos meses después de la ‘cumbre de los abu­sos’ de febrero de 2019 se vieron los primeros frutos, la nueva ley vaticana que obliga a denunciarlos, y poco después se abolió el secreto pontificio”, subra­ya Afineevsky.

Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas LGBT en Argen­tina, criticó las palabras de Francisco. “¿Qué no aprendió Francisco del de­bate de 2010 en Argenti­na? Que nuestra lucha no se trataba de obtener “de­rechos”, sino de una cues­tión de #igualdad Por eso dijimos NO #UniónCivil y sí al #MatrimonioIgualita­rio Los mismos derechos con los mismos nombres”, tuiteó Paulón.