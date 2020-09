Holanda refuerza medidas, entre alertas de expertos y disparo de contagios

Imane Rachidi

EFE, La Haya

El Gobierno holandés amplió este viernes el refuerzo de las medidas contra el coronavirus a ocho regiones del país al considerar que la situación es "preocupante", mientras se enfrenta a la presión de los expertos para reforzar su estrategia a nivel nacional tras dos semanas de récords de contagios diarios.



El primer ministro holandés, Mark Rutte, aseguró que el país está viviendo "acontecimientos preocupantes" en la segunda ola de la pandemia y las "cifras que se ven son francamente malas, lo que requiere medidas adicionales" en otras ocho regiones.



Se suman a las seis declaradas "en riesgo" la semana pasada, todas en el Randstad, corazón socio-económico y conurbación metropolitana del oeste de Países Bajos.



Las nuevas regiones incluyen Brabante, Groninga y Flevoland y, entre las medidas que han de aplicar a partir del próximo domingo, está el cierre temprano de la hostelería (apagar luces y música a la medianoche y cerrar las a la una de la madrugada), así como limitar a cincuenta personas el aforo.



Países Bajos se divide en veinticinco regiones de seguridad, con sus correspondientes servicios de salud municipal, y, con este refuerzo de las medidas, catorce de ellas se encuentran ahora en alerta.



Además, Rutte anunció que ha solicitado al Equipo de Gestión de Brotes que asesora al Gobierno un análisis exhaustivo centrado en Ámsterdam, Rotterdam y La Haya para tomar nuevas medidas, debido al aumento "drástico" de los contagios en estas tres grandes ciudades.



"Vemos que están aumentando al punto que provocan una gran preocupación, así que debemos intervenir ahora", subrayó Rutte, sin ofrecer más detalles.



Este viernes, Países Bajos volvió a registrar un récord de positivos, con 2.782 contagios en las últimas veinticuatro horas (238 casos más que el día anterior), en su mayoría en Ámsterdam (358), La Haya (178) y Rotterdam (173).



Con estos datos, el número de nuevos contagios en la última semana asciende a 16.000.



Además, la cifra de pacientes con la COVID-19 ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos se ha triplicado durante las últimas dos semanas y hoy se elevan a 116 personas, frente a las 36 de hace diez días.

Con 142,3 casos por cada 100.000 habitantes, según el último boletín del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés), Países Bajos es el quinto país de la Unión Europea con más incidencia de la COVID-19.



ENFOQUE NACIONAL

El epidemiólogo de la Universidad de Utrecht Hans Heesterbeek instó al Ejecutivo a pasar a un enfoque nacional, en lugar del regional, porque los contagios se están extendiendo desde el cinturón urbano central "como una fuga de gas" al resto de regiones.

"La gente viaja de una región a otra. Hay demasiado movimiento para que medidas así sean efectivas", consideró Heesterbeek, mientras que otros expertos llaman a "coordinar" las medidas para evitar que la gente organice eventos, como una boda, en otra zona con más libertad que en su lugar de residencia.



LOS HINCHAS, DE FIESTA

A pesar de la alarma, seguidores del equipo de fútbol Willem II en la ciudad de Tiburgo organizaron la noche de este jueves una fiesta multitudinaria para celebrar la vuelta de sus equipos a la Liga Europa, evento en el que nadie respetó las reglas de distancia o no cantar para evitar contagios.



La ministra holandesa de Atención Médica, Tamara van Ark, tildó de "muy preocupante" la violación de las reglas por parte de los hinchas, mientras que el alcalde de la ciudad, Theo Weterings, culpó a los aficionados por violar las condiciones que les impuso para permitir la celebración.



"¡Increíble! Así es como se arruina todo. Menudo gol habéis metido en nuestra propia cancha, en nuestra propia lucha contra el coronavirus", sentenció Klaas Dijkhoff, líder del partido VVD del primer ministro.



El propio Rutte definió este comportamiento como "extremadamente imprudente", aunque reconoció que no se plantea cancelar el fútbol porque "la gente disfruta del deporte", mientras que la presidenta del sindicato de trabajadores de la salud UN'91, Stella Salden, lo consideró "una bofetada en la cara de la atención sanitaria" porque "los datos son claros y extremadamente preocupantes.



"En todo el sector la gente se prepara para el creciente flujo de pacientes y no necesitan estos excesos", dijo.



TEST RÁPIDOS

Por primera vez desde que empezó la pandemia en Países Bajos, el hospital universitario de Utrecht ha puesto en marcha ensayos en la calle con test rápidos de coronavirus para determinar su efectividad a la hora de detectar la COVID-19, sistema que las autoridades sanitarias no han autorizado hasta ahora por su falta de fiabilidad.



Este viernes, se ha instalado un centro de pruebas sin cita previa en Utrecht, que somete a los ciudadanos a un test rápido y a una PCR para comparar los resultados, un ensayo que se ampliará la semana que viene al resto del país.



Si el ensayo finaliza con éxito, las autoridades esperan poder usar los test rápidos a mayor escala a partir del mes de noviembre, aunque no reemplazarán a las PCR.



Cada día, una media de 10.000 ciudadanos no puede hacerse las pruebas PCR para detectar el coronavirus debido a la saturación de los laboratorios holandeses.