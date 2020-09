No siempre gana quien saca más votos en EU

AP

Pregunta: ¿Por qué el candidato que recibe más votos no siempre llega a la presidencia? Respuesta: Porque al presidente lo eli­ge un Colegio Electo­ral que no está obligado a acatar el voto popular. Este peculiar sistema de elegir presidentes es la ra­zón por la que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en el 2016.

A lo largo de la histo­ria, cuatro candidatos ga­naron el voto popular pero no alcanzaron la presiden­cia porque el Colegio Elec­toral favoreció a su rival. El Colegio Electoral fue creado en la Convención Constitucional de 1787.

Fue producto de un acuerdo entre quienes querían que la presidencia se la llevase el ganador del voto popular y quienes de­seaban que al presidente lo nombrase el Congreso.

En una época en que to­davía no había una iden­tidad nacional definida y había mucha competen­cia entre los estados, se te­mía que la gente votase por los candidatos regionales y que los estados grandes, con poblaciones densas, dominasen las consultas. El Colegio Electoral tie­ne 538 miembros, que son asignados según la canti­dad de representantes que tiene un estado en la cáma­ra baja más sus dos senado­res. (El Distrito de Colum­bia, o Washington, tiene tres, a pesar de que la se­de del Congreso no tiene voto en la cámara baja). Para ser elegido presiden­te, un candidato debe reci­bir al menos la mitad más uno de los votos electora­les (270 como mínimo).Este sistema híbrido impli­ca que un voto de un esta­do pequeño tiene más pe­so que el voto de alguien de un estado más gran­de y permite desenla­ces que a veces no coinci­den con el voto popular. De hecho, parte de la es­trategia de un candidato a la presidencia es ganar

los estados que le permi­tirán conseguir 270 vo­tos electorales, sin impor­tar la votación popular.En el 2016, por ejemplo, la demócrata Hillary Clin­ton recibió 2,9 millones de votos más que Trump tras apuntarse victorias abru­madoras en estados como Nueva York y California.

Pero perdió la presiden­cia porque Trump cose­chó más votos en el Cole­gio Electoral, tras ganar por escaso margen es­tados menos poblados del centro del país como Michigan y Wisconsin.

ENMIENDA

Posible cambio.

Abolir el Colegio Electoral requeriría una enmienda a la constitución, algo que costaría mucho aprobar y ratificar. Un movimiento promueve que los estados den todos sus votos electo­rales al ganador de la con­sulta popular, sin impor­tar los resultados de la vo­tación en cada estado. Las posibilidades de que esta iniciativa prospere son es­casas.