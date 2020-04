La mortalidad por causas naturales se dispara en Portugal durante la pandemia

EFE

Lisboa, Portugal

Portugal suma 785 fallecidos por Covid-19 y cerca de 22.000 contagios y ha conseguido aplanar la curva de la pandemia, pero registra la mayor mortalidad por causas naturales de los últimos cinco años.

Las autoridades sanitarias lusas reconocieron este miércoles que solo entre el 1 y el 21 de abril se han registrado 1.166 muertos más que en la medida del último quinquenio.

La directora general de Salud de Portugal, Graça Freitas, admitió hoy un "pico" en el número de fallecidos sin aportar una explicación sobre las causas.

Expertos lusos, no obstante, atribuyen este incremento, entre otras razones, a víctimas del virus que no fueron diagnosticadas, fallecimientos por dolencias agravadas por el Covid, enfermos graves que no acudieron a los centros sanitarios por miedo al contagio y pacientes crónicos que no recibieron la debida atención en los hospitales debido a la pandemia.

En cuanto a la evolución del Covid-19, el secretario de Estado de Salud portugués, António Sales, señaló que el 60 % de los contagios y el 58% de los fallecidos se concentran en la región Norte lusa.

Sales apuntó que Portugal cuenta con una reserva de un millón de test de diagnóstico que se repartirán en las próximas semanas por todo el país.

Con una población de 10,5 millones de habitantes, Portugal ha practicado desde el 1 de marzo 288.000 test para detectar el virus y desde el 13 de abril ha realizado una media de 11.800 diagnósticos por día.

Además, recordó que se han contratado de forma eventual para los próximos cuatro meses a 1.800 profesionales sanitarios para reforzar el sistema sanitario.

Sales también adelantó que se autorizará de forma "paulatina y cautelosa" el inicio de ciertas actividades, como el turismo, aunque "aún no existe un cronograma" sobre el modelo a seguir.