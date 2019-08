Cortes electricidad y fuertes lluvias al paso de Dorian por Antillas Menores

EFE

San Juan, Puerto Rico

La tormenta tropical Dorian provocó cortes en el suministro eléctrico, cientos de refugiados y fuertes lluvias a su paso por algunos de los territorios de las Antillas Menores, grupo de pequeñas islas que forman un arco al sureste del Mar Caribe.

El paso de Dorian por las Antillas Menores no provocó muertes ni daños materiales relevantes, según el balance provisional de los territorios afectados, aunque está previsto que durante este martes los Gobiernos de estas islas ofrezcan más detalles de las consecuencias del ciclón a su paso por este área del Mar Caribe.



La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, informó en declaraciones a la prensa local que no hay noticias de pérdida de vidas humanas ni de daños materiales relevantes.



Los servicios públicos de Barbados está previsto que reanuden su actividad durante las próximas horas, incluido el de transporte.



Mottley, desde el Centro Nacional de Operaciones de Emergencias, agradeció a la ciudadanía por su colaboración con las autoridades.



La directora del Departamento de Manejo de Emergencias de Barbados, Kerry Hinkson, indicó por su parte que el sistema provocó la caída de algunos árboles y de postes del tendido eléctrico.



Además, hubo cortes en el suministro de agua y de electricidad por daños sufridos por la infraestructura de la compañía estatal Barbados Light and Power.



Más de cien personas pasaron la noche en los refugios habilitados y el Aeropuerto Grantley Adams tampoco sufrió daños destacables.



Las autoridades de Santa Lucía todavía no han dado detalles del balance del paso de Dorian por la isla, aunque permanece el aviso de mantenerse a resguardo hasta que las condiciones atmosféricas mejoren.



El primer ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, había anunciado el cierre de operaciones gubernamental desde la tarde del lunes en previsión del impacto del sistema sobre la isla.



San Vicente y las Granadinas también sufre los efectos del paso de Dorian, por lo que continúa el aviso de tormenta tropical.



El Gobierno de este pequeño territorio de las Antillas Menores informó de que un total de 126 personas permanecen en los refugios habilitados.



El principal aeropuerto de San Vicente y las Granadinas, el Argyle, permanecerá cerrado hasta la mañana del miércoles.



Las agencias gubernamentales y funcionarios públicos no relacionados con tareas de emergencias deberán permanecer en sus casas.



Martinica permanece alerta todavía y el Gobierno mantiene cerrados los puertos hasta que la situación mejore.



El último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos señala que La tormenta tropical Dorian pasó este martes por encima de la isla de Santa Lucía y entró en el Caribe con unos vientos de 50 millas por hora (85 km/h) que mantendrá mientras se dirige hacia Puerto Rico y República Dominicana.



En su boletín de las 08.00 hora local (12.00 GMT), el NHC indica que la tormenta está a unas 15 millas (25 km) al oeste-noroeste de Santa Lucía.



Dorian se desplaza a cerca de 13 millas por hora (20 km/h), movimiento que se prevé mantenga hasta la próxima noche, seguido de un giro hacia el noroeste el miércoles.