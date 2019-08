Nueve heridos por estampida en Times Square al confundir ruidos con tiroteo

EFE

Nueva York, EEUU

Al menos nueve personas tuvieron que ser atendidas por pequeñas lesiones este martes por la noche en Nueva York debido a una estampida que se originó en la icónica plaza de Times Square, cuando decenas de personas corrieron despavoridas al confundir fuertes ruidos de motocicletas con un tiroteo.

Según el canal local ABC 7, el recuento de heridos asciende a nueve, mientras que la revista Time indica que los afectados por el incidente acudieron a hospitales cercanos y que entre ellos hay una mujer con la muñeca rota y un hombre con la rótula fracturada, en ambos casos de acuerdo a las autoridades locales.



Vídeos de la estampida han circulado en internet, en los que se observa a decenas de personas corriendo bajo el fulgor de las pantallas por la céntrica plaza, presa del pánico, o escondiéndose detrás del coche de la policía que está habitualmente estacionado en la calle que atraviesa Times Square.



El suceso tuvo lugar en torno a las diez de la noche e inmediatamente la Policía divulgó en su cuenta oficial de Twitter que no había un tiroteo activo, sino que un grupo de motocicletas habían hecho un ruido de "petardeo" al pasar por allí y habían "sonado como disparos".



"Estamos recibiendo muchas llamadas al 911. Por favor, que no cunda el pánico. El área de Times Square es muy segura", explicó la Policía, que insistió en que "todos los avisos de ruidos sospechosos se debieron a un gran grupo de motocicletas pasando por la zona en esta bonita noche".



No obstante, la cercanía de tres tiroteos con decenas de víctimas ocurridos en otras partes del país, dos de ellos este mismo fin de semana, en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), alarmaron a las personas que se encontraban en ese área del centro de Manhattan, incluso dentro de los teatros y las tiendas.



La obra "To Kill a Mockingbirg", que estaba desarrollándose en un teatro de Broadway, tuvo que finalizar antes de tiempo, según el relato de dos de sus actores, Celia Keenan-Bolger y Gideon Glick, que dieron cuenta del miedo que pasaron tanto los presentes como la gente intentando refugiarse en la calle.



"Hoy durante mi último discurso en la obra hubo un pánico en el teatro por el petardeo de una moto cerca de Shubert Alley, y la gente creyó que había un tirador e intentó entrar al teatro por seguridad. Fue terrorífico para el público, que oyó gritos y golpes", dijo Keenan-Bolger.



"Civiles gritando intentaron huir de nuestro teatro para estar seguros. La audiencia empezó a gritar y los actores salieron del escenario. Este es el mundo en que vivimos. Este no puede ser nuestro mundo", escribió Glick.



Una persona que estaba en la tienda Disney de la zona y que en su cuenta de Twitter se identifica como Jasper Lam mostró una foto tomada en el fondo del establecimiento y aseguró que los empleados "mantuvieron a los clientes seguros" y estaban "preparados" para un suceso así.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pese a la confusión, criticó que "lo que la gente sintió fue muy real" y que "nadie debería vivir en un miedo constante a la violencia por las armas".



"Este país es mejor que esto. Vamos a ARREGLAR esto AHORA", añadió.