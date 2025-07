¿Correr en Santo Domingo está de moda?

Un sinnúmero de actividades y eventos se promocionan a través de las redes sociales, pero en las últimas semanas varias calles y avenidas del Distrito Nacional se han convertido en “pistas” de atletismo. ¿Y es que ahora todos quieren correr?

Los running clubs se han vuelto tendencia en las plataformas digitales, especialmente en TikTok, incentivando a las personas a caminar, trotar o correr (a su ritmo) y ser parte de una comunidad que busca realizar esta actividad física en pro de su salud.

Estas reuniones usualmente se realizan una o dos veces por semana, iniciando la caminata entre 5:30 a 6:00 de la mañana con una ruta establecida previamente.

Cristian, Sebastián y Francisco han formado parte de algún running club. Coinciden en que es una excelente iniciativa para fomentar el sentido de comunidad, para socializar, apoyarse unos con otros y adquirir técnicas de otros corredores.

The cave running club es uno de los grupos que se ha vuelto tendencia en redes sociales.Cortesía del entrevistado

Los jóvenes han elegido correr

A Cristian Sánchez (25 años) correr le permite desconectarse, liberar tensiones y reconectarse. Inició su “camino” a principios de 2024, con el objetivo de cumplir una de sus resoluciones de ese año: participar en un 5k. Dice que aunque comenzó como un simple reto personal, terminó convirtiéndose en su principal actividad deportiva.

En la actualidad, corre cuatro o cinco veces por semana, ya sea en la mañana o al final del día, dependiendo de su ritmo laboral.

Más allá de los beneficios a nivel cardiovascular y de resistencia física, recalca el impacto positivo que tiene correr en su bienestar emocional y mental. “Correr me ha hecho valorar cosas que en el pasado me parecían insignificantes, como el ser más constante, celebrar los pequeños logros y mantenerme motivado incluso en los días más retadores por el cansancio o drenaje laboral. Es una práctica que va mucho más allá del rendimiento deportivo, me atrevería a decir que influye incluso en la autoestima”.

Sebastián Lazala (26 años) afirma que antes que los running club hicieran el boom ya él corría, tiene tiempo haciéndolo; sin embargo, recientemente es más activo y constante. Ahora corre una vez por semana y en ocasiones lo incluye en sus rutinas de entrenamientos.

“Empecé más que todo para mejorar mi estado físico y a la vez como forma de preparación para participar en 5k, 10k y más adelante medio maratón”, destaca.

Señala como beneficios poder desarrollar resistencia y tener una mejor salud cardiovascular.

Mientras que Francisco Cruz (23 años) inició a correr a finales de enero 2025, lo hace 3 a 4 veces por semana. Es su forma de liberarse del estrés y movilizar su cuerpo para evitar el sedentarismo. Además, lo hace para aprovechar toda su energía.

Correr le permite tener ideas claras y ser más proactivo en el trabajo y sus relaciones. Además, lo mantiene bien físicamente.

Francisco Cruz tiene el hábito de correr varias veces a la semana.Cortesía del entrevistado

Pero, esto no se queda allí. Muchas caminatas terminan en un Coffee Party, sí, así como su nombre lo dice una “fiesta de café”. Una reunión que combina música, un ambiente social, baile, cócteles, en ocasiones desayuno, pero sobre todo café o bebidas que tengan este estimulante como ingrediente principal. Este concepto está de moda en varios países y ha llegado a RD.

Estos son algunos de los running clubs de los cuales puedes ser parte: The Cave running club, Quisqueya running club, FJ Run Club, Qere club y Queer running Club.

Para aquellos que prefieren caminar, trotar o correr solos, Santo Domingo tiene parques y venidas que servir perfectamente para transitar varios kilómetros.

El Malecón de Santo Domingo, Mirador Sur, Mirador Norte, Mirador Este, Parque Iberoamericano, Jardín Botánico, Centro Olímpico Félix Sánchez, Faro a Colón y la Avenida España.