Puentes Botánicos 2026: por amor a la naturaleza

El interés en cada tema tratado y actividad programada, la sensibilidad hacia los problemas ambientales y la empatía profesional marcaron todas las jornadas del congreso internacional Puentes Botánicos 2026, celebrado en República Dominicana del 20 al 24 de abril, con el Jardín Botánico Nacional (JBN) como sede y anfitrión.

A las delegaciones oficiales de 32 países se unieron biólogos, investigadores, profesores y estudiantes locales para dar apoyo a un encuentro que tuvo mucho de vocación académica y pasión por la investigación.

Dedicado al fenecido botánico dominicano Brígido Peguero, el congreso reunió durante cuatro días a un grupo entusiasta que entre simposios y talleres compartió los esfuerzos que realizan gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas e instituciones privadas en la conservación de las plantas y sus hábitats.

Para complementar las jornadas de trabajo, se realizaron excursiones al Parque Nacional Los Haitises, a Cayo Levantado y al Jardín Botánico de Santiago los días 25 y 26 de abril.

Fundado en 2008. Los chicos de Caves Branch Botanical Garden, de Belice, se sienten orgullosos de su gran colección de especies epífitas. Sus proyectos son pequeños y enfocados en la comunidad (educación, voluntariado e inclusión). “Por amor a la naturaleza” es el lema que los inspira a trabajar.YANIRIS LÓPEZ/LD

Y por amor a la ciencia

Los retos que enfrenta la botánica hoy día los resumió el biólogo dominicano Teodoro Clase durante su conferencia dedicada a los 50 años del Jardín Botánico Nacional: la amenaza latente del cambio climático, la pérdida acelerada de especies y la importancia de las nuevas generaciones científicas. Esa nueva generación estuvo bien representada en el congreso, consolidando la opción de los biólogos jóvenes por la botánica como oficio.

La diversidad de temas abordados en el congreso iba desde los aportes de los herbarios y los bancos de semillas hasta exitosos proyectos de conservación de todos los tamaños y con diversas especies, los jardines botánicos como aulas de la naturaleza, la importancia de la recolección confiable de datos, restauración de dunas, educación ambiental, etnobotánica, inclusión y desarrollo sostenible…

Así, mientras reconocidos Estados biodiversos como Cuba y Colombia compartían parte de los trabajos que realizan para mantener su extraordinario patrimonio natural, pequeños jardines botánicos como el de Belice y el St. George Village (en St. Croix) mostraban cómo avanzan y se esmeran para fortalecer sus colecciones vivas.

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LAS MAGNOLIAS. Los proyectos dedicados a la conservación de magnolias en el país y en jardines de otros países fueron tratados en varias exposiciones. La próxima edición de la revista científica Moscosoa, editada por el JBN, está dedicado al género Magnolia en Latinoamérica. Diana Acosta Rojas, que participa en un programa que ejecuta en República Dominicana el Real Jardín Botánico de Kew (Reino Unido), abordó el tema “Recuperación de los bosques de magnolias en República Dominicana: liberando el conocimiento en bancos de semillas y viveros para una restauración exitosa”.

Ramona Oviedo en Puentes Botánicos 2026.YANIRIS LÓPEZ/LD

INVASORAS EN LOS JARDINES BOTÁNICOS. La reconocida bióloga cubana Ramona Oviedo expuso que se trata de una paradoja institucional el hecho de que existan plantas invasoras en los jardines botánicos y de que desde los mismos jardines botánicos se promueva el cultivo de especies invasoras, ya sea con fines ornamentales o de reforestación. Sí que fue duro para los amantes de las plantas ver en pantalla muchas de las especies favoritas usadas para ambientar patios y jardines. La bióloga aportó estrategias para la gestión de prevención, manejo y monitoreo de las invasoras.

PROYECTO TOPONIMIA. Muchas comunidades de República Dominicana llevan nombres de plantas, pero no todos los moradores de esas comunidades lo saben ni las identifican. Para devolver a las comunidades su identidad cultural nació el Proyecto Toponimia, presentado en Puentes Botánicos como “un programa de educación ambiental que recupera la identidad de comunidades con nombres de plantas nativas y endémicas”. Amado Abelardo Clime, encargado de Educación Ambiental del Jardín Botánico de Santiago, ofreció todos los detalles.

Puentes Botánicos 2026.YANIRIS LÓPEZ/LD

GENERAR INTERÉS. En su ponencia “Ciencia, arte y educación: una estrategia integradora para la apropiación del conocimiento en jardines botánicos”, la directora de Educación y Cultura del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín (Colombia), Marcela Pérez Ramírez, apremió sobre la importancia de motivar a la gente a que se interese por la biodiversidad, no solo a que entre a los jardines botánicos, mire y pasee, sino que se interese de verdad, al punto de que entienda lo que se está investigando.

PAMBAMESA. MÁS QUE PLANTAS. Francisco Sánchez, de Ecuador, presentó el proyecto Pambamesa, enfocado en los aportes de los jardines botánicos más allá de la conservación: en este caso como agentes vivos del cambio social al servir como “modelos de comunidad y sostenibilidad frente a la desnutrición crónica infantil”. El proyecto se ejecuta en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Participación del Jardín Botánico de St. George Village en Puentes Botánicos 2026.YANIRIS LÓPEZ/LD

SEGUIR, PESE A TODO. Un verdadero ejemplo de resiliencia que atrajo la atención de los asistentes fue expuesto por el Jardín Botánico de St. George Village, ubicado en St. Croix (Islas Vírgenes de Estados Unidos), al mostrar cómo marcha su renovación tras los daños causados por el huracán María en septiembre de 2017.

MUSEOS DE ÁRBOLES VIVOS. Los ejemplos presentados en el panel “Arboretos no tradicionales como promotores de la conservación en el Caribe y Centroamérica” pusieron de relieve el valor de estos pequeños museos de árboles vivos como herramientas de restauración y conservación, conectividad entre áreas protegidas y participación comunitaria. Las experiencias fueron compartidas por la Asociación Pronatura Agathos y el Parque Nacional del Agua, de Costa Rica; y el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contadas por Heiner Acevedo, Fabio Arias y Carolina Rosales, respectivamente.

Karina Orozco y Andrea Brennan, de The Morton Arboretum, hablaron sobre la labor del programa ArtNet y el apoyo que brindan en la identificación y acreditación de arboretos.

DAGUILLA. Corteza de encaje de Jamaica (Lagetta lagetto). James Ojascastro, de Jamaica, expuso cuán dinámicas son las economías artesanales basadas en plantas.YANIRIS LÓPEZ/LD