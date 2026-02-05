JBN impulsa la divulgación científica con el volumen 22 de la revista Moscosoa

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) puso en circulación el volumen número 22 de la revista científica Moscosoa, órgano oficial de difusión de las investigaciones científicas desarrolladas por la institución, a través de su departamento de Botánica, con la participación de investigadores nacionales e internacionales.

La publicación consta de 193 páginas, una nota y 7 artículos centrados en el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia, así como en estudios de conservación y distribución de la flora.

La revista incluye una dedicatoria especial a Brígido Peguero, un homenaje póstumo al destacado botánico y educador dominicano, cuya vida y legado dejaron una huella significativa en la botánica nacional y en la labor científica del JBN.

“Este volumen tiene un significado especial, ya que marca la continuidad renovada de la revista luego de una pausa editorial expresó el director del JBN, Pedro Suárez, durante el lanzamiento de la publicación.

ADELANTO. Diana Acosta, coordinadora de proyectos para Latinoamérica del Real Jardín Botánico de Kew, adelantó el contenido del volumen 23 de Moscosoa, una edición especial enfocada en el proyecto “Bosques de Magnolia”, que lleva a cabo el JBN, Kew, la Fundación Progressio y la Fundación Moscoso Puello.

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la actualización integral de las instrucciones para los autores, orientada a fortalecer la calidad científica, la transparencia editorial y la proyección internacional de la revista.