¿Se está consumiendo pleco en República Dominicana?
Pues luce que sí, de acuerdo con el reciente registro sobre el aprovechamiento de la especie exótica invasora Pterygoplichthys pardalis (conocida como “pleco”) en el arroyo Caño Frío, ubicado en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
Durante un recorrido de monitoreo en zonas adyacentes al margen del cauce, los técnicos Alfredo Dalmau-Disla y Nelvinson de Jesús encontraron restos de la cabeza y el vientre de ocho ejemplares de esta especie.
Luego de entrevistar a lugareños, algunos pescadores indicaron consumirla de manera ocasional, preparada con bija. Esta es una práctica importante, ya que este pez no tiene depredadores naturales conocidos en el país; por ello, su consumo local como fuente de proteína podría contribuir al control de una especie reconocida como un invasor peligroso debido a su impacto en los ecosistemas y la fauna nativa.
La nota científica que contiene este registro forma parte de los contenidos publicados en el número 27 de la revista Novitates Caribaea, correspondiente a enero del presente año.
Este nuevo número incluye ocho (8) contenidos que consisten en tres artículos y cinco notas cuyas autorías se comparten entre 17 investigadores que representan 12 instituciones de Cuba, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú y República Dominicana.
Además de la publicación mencionada, la publicación incluye un listado de especies de coleópteros (escarabajos) de interés criminalístico en Cuba, ya que son de utilidad en la estimación del Intervalo Post Mortem (IPM). Esta contribución es autoría de los doctores cubanos Yunier Lamoth-Mayet, de la Unidad de Preparación y Ciencia (dirección de criminalística), Cuba; y Yoandri Megna, de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, en Perú.
Otros contenidos de este número aportan nuevos registros de depredación de insectos por parte del geco introducido Hemidactylus frenatus, en México; la descripción de una nueva especie de anfípodo (crustáceo) de aguas profundas en el mar Caribe, así como un nuevo registro de localidad para una especie de tortuga fósil en Cuba.
PUBLICACIÓN. La revista Novitates Caribaea es una publicación científica de revisión por pares y semestral, editada y financiada por el Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano”.
Todos sus contenidos están disponibles de manera gratuita en novitatescaribaea.do/