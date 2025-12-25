El proyecto Plastic Reboot busca soluciones circulares a la contaminación por plásticos en RD

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), lanzaron el proyecto Plastic Reboot.

Esta iniciativa estratégica surge como una respuesta directa al crecimiento exponencial de los residuos en el país y busca transformar los hábitos de producción y consumo del país, enfocándose en la reducción de envases plásticos de un solo uso en el sector de alimentos y bebidas.

La iniciativa responde a la necesidad de abordar el crecimiento de los residuos sólidos urbanos, que se estima alcanzará las 13,349 toneladas diarias para 2025, de las cuales el 8.4% son plásticos.

El proyecto cuenta con una ejecución de cinco años, con metas medibles donde se espera evitar la generación de 11,158 toneladas métricas de residuos plásticos y reducir más de 24,000 toneladas de CO2 equivalente por año.

Se proyecta impactar de manera directa a 628,729 personas.

El proyecto GEF-SCCP, que se fundamenta en la Ley No. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, junto con su modificatoria, la Ley No. 98-25, fortalecerá la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Entre sus acciones operativas destacan la puesta en marcha de sistemas de depósito y devolución en cadenas de supermercados, la promoción de ventas a granel y la formalización de modelos de negocio para los recicladores de base (buzos).

El GEF-SCCP se implementará a través de cuatro componentes clave: gobernanza y políticas, innovación financiera, actividades demostrativas y educación y cambio de comportamiento.

El proyecto pone un énfasis especial en la igualdad de género, buscando empoderar a las mujeres como agentes de cambio y emprendedoras en la cadena de valor del plástico. Asimismo, trabajará en la formalización y mejora de la calidad de vida de los recicladores informales (buzos), integrándolos de manera digna en los nuevos modelos de negocio circulares.