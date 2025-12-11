Itesmarena entrega 77 nuevos técnicos superiores al sector ambiental

El Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Itesmarena) celebró su tercera graduación ordinaria de este año, un acto en el que fueron investidos 77 nuevos técnicos superiores, preparados para aportar a la gestión ambiental, la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

El acto de investidura estuvo encabezado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

“Queridos graduados, a partir de hoy se convierten en agentes de cambio. Confiamos en que, desde los distintos espacios donde se desempeñen, seguirán desarrollándose como profesionales, aportando sus conocimientos y contribuyendo activamente a la protección y gestión responsable de nuestros recursos naturales. Su trabajo debe proteger ecosistemas, asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales y promover prácticas sostenibles. Este es el compromiso que deseamos que asuman, y les aseguro que Dios, la patria y todos nosotros se lo vamos a agradecer”, afirmó Paíno Henríquez.

El rector del Itesmarena, José Santiago Vázquez Guerra, destacó la dedicación de estudiantes y docentes, así como el papel de la institución en la formación de técnicos superiores capacitados para enfrentar los desafíos ambientales del país.

Vásquez Guerra resaltó que los graduandos asumieron extensas jornadas de estudio, investigación y prácticas como parte de su preparación para enfrentar los retos del cambio climático, la mayor amenaza para todos los seres vivos del planeta.

“Nuestra formación adquiere un valor esencial ante fenómenos como el aumento de la temperatura media global y la intensificación de eventos extremos que afectan la salud, las infraestructuras y los ecosistemas. Se requiere de técnicos íntegros, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales”, enfatizó el rector.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del Itesmarena, en Piedra Blanca, Jarabacoa, donde el centro académico entregó títulos a 39 técnicos superiores en Ciencias Forestales y 38 en Gestión Ambiental.

El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, del Itesmarena, de representantes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y de instituciones educativas y organizaciones aliadas, como Amigos de República Dominicana y Fondo Quisqueya, que contribuyeron otorgando becas universitarias.