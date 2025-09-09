Medio Ambiente investiga mortandad de peces en el río Soco

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que inició una investigación para determinar la causa de la mortandad de peces en el Refugio de Vida Silvestre Río Soco, en la provincia San Pedro de Macorís.

La cartera comunicó que, ante la situación, reportada a través de redes sociales, el ministro Paíno Henríquez dispuso el desplazamiento hacia el lugar de personal para tomar muestras del agua y de los peces muertos, con el propósito de estudiar las causas del hecho.

En la ruta de evaluación participaron representantes de diversas instituciones, entre ellos técnicos y supervisores de la dirección Provincial de Medio Ambiente y de la Dirección de Calidad Ambiental, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), representantes de la Armada Dominicana y la doctora Griselda Avelino, epidemióloga y entomóloga de la dirección Provincial de Salud Pública.

Las muestras serán analizadas por los técnicos y, posteriormente, el Ministerio presentará un informe con los resultados de la investigación. La institución dice que actuará conforme a las conclusiones obtenidas.