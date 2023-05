No estrese a sus plantas cuando las traslade del interior a un jardín al aire libre

Es el mejor momento para plantar en muchas regiones, y los jardineros acuden en masa a los centros de jardinería en busca de plantas anuales y plantas iniciales de hierbas y vegetales.

Del mismo modo, aquellos que han cultivado plantas a partir de semillas en el interior pueden estar preparándose para trasplantarlas en el jardín ahora.

Pero independientemente de sus orígenes, las plántulas normalmente no pueden pasar directamente de un vivero interior o una estación de cultivo en el hogar a camas y bordes al aire libre sin riesgo. Necesitan ser "endurecidos" primero.

El término se refiere a introducir gradualmente a las plantas en condiciones ambientales como la luz del sol, el viento y las fluctuaciones de temperatura que aún no han experimentado.

Si las plantas no se endurecen adecuadamente, podrían quemarse con el sol o sufrir un shock debido a una mayor exposición al viento o temperaturas más bajas de lo que están acostumbradas.

Las plantas estresadas pueden recuperarse, pero la terrible experiencia generalmente retrasa su crecimiento unas pocas semanas.

Comience colocando las plantas al aire libre en un lugar protegido y parcialmente sombreado durante períodos cada vez más largos cada día durante aproximadamente una semana antes de plantarlas en el jardín.

La sombra es importante porque incluso su ventana más soleada (o una luz de crecimiento) no es rival para los rayos directos del sol.

Coloca las plantas afuera durante una hora (configura un temporizador), luego llévalas adentro a un lugar cálido, idealmente bajo luces de crecimiento.

Repita esto el segundo día durante dos horas y agregue una hora de tiempo al aire libre cada día durante una semana, después de lo cual se pueden plantar de manera segura en sus hogares permanentes, ya sea en el suelo, en una cama elevada o en un contenedor.

Verifique el clima y vigile las condiciones durante todo el proceso. Lleve las plantas adentro si la lluvia o el viento fuerte amenazan durante su tiempo al aire libre.

No te preocupes si no hay sombra en tu jardín. Endurezco mis plantas debajo de la mesa de mi patio. Debajo de un árbol, un arbusto o una hilera de setos funcionaría igual de bien. Si no tiene ninguno de esos, sombree las plantas con una sombrilla o una cubierta flotante para hileras.

Si es absolutamente necesario, y siempre que el clima no sea cálido, incluso puede plantar sus plántulas directamente en el suelo y endurecerlas cubriéndolas individualmente con un recipiente de plástico para leche del tamaño de un galón sin el fondo ni la tapa.

Enterrar el fondo en unas pocas pulgadas de tierra mantendrá el recipiente en su lugar y podrás regar las plantas a través del orificio de vertido en la parte superior.