Embajada de RD en Bélgica y Luxemburgo realiza evento para atraer más turistas al país

La Embajada de la República Dominicana en el Reino de Bélgica, Gran Ducado de Luxemburgo y Misión ante la Unión Europea celebró el pasado 27 de agosto el evento "Experience the Summer Flavors of the Dominican Republic".

Esta actividad, dirigida a operadores turísticos, agencias de viajes, representantes de cadenas hoteleras, aerolíneas, y medios de prensa especializados en turismo y gastronomía, tuvo como objetivo promocionar distintos productos dominicanos y seguir posicionando el destino turístico dominicano en Bélgica.

Durante su intervención, el embajador, Iván Ogando Lora, resaltó que República Dominicana es un país bendecido no solo con paisajes naturales deslumbrantes y playas paradisíacas, sino también con una rica historia y cultura: "Nuestro país es mucho más que sol, playa y arena”, dijo.

Los invitados pudieron disfrutar de comida dominicana, música en vivo, rones y también de cigarros dominicanos, en una tarde soleada de verano en Bélgica.

La actividad fue realizada con el apoyo de la Oficina de Promoción Turística de la República Dominicana para Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, la aerolínea AirEuropa, así como con la participación de marcas dominicanas como Café Santo Domingo y Cigarros La Aurora.