Adobe Acrobat convierte documentos en presentaciones y podcasts usando IA

Adobe ha anunciado nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para las aplicaciones Acrobat, Acrobat Studio y Express, entre las que destaca la posibilidad de crear presentaciones y podcasts a partir de documentos.

Con esta nueva actualización, Adobe refuerza con más características el servicio Acrobat Studio que, presentado en agosto y lanzado en España en noviembre, ya incorporó nuevas funciones con IA generativa, como 'PDF Spaces', capaz de resumir hasta 100 documentos.

Ahora, con la nueva función de 'Generar presentaciones' en Acrobat, los usuarios pueden pedirle a la IA que analice y resuma el contenido de los archivos y crear a partir de ellos una presentación. Para ello, basta con subir los documentos a 'PDF Spaces', ya sea informes, fichas de producto o páginas web, y posteriormente pedir al asistente de IA que los analice y cree diapositivas con los puntos clave.

Además, el usuario puede personalizar el diseño, la duración y el tono de la presentación. Una vez creada, se genera un borrador editable sin necesidad de crear diapositivas adicionales.

Por otra parte, los aficionados a los podcasts podrán convertir los documentos a este formato con la función de 'Generar podcast'. De la misma manera, los usuarios deberán subir el archivo a 'PDF Spaces' y pedirle al asistente de IA que lo convierta en un podcast.

La vicepresidenta de marketing de Adobe, Michi Alexander, ha explicado a AI Economy que la función de podcast ha surgido tras ver que los usuarios "están cambiando al formato de audio para comprender mejor los contenidos". Precisamente esta característica está inspirada en NotebookLM, la herramienta de Google que ya permitía convertir un PDF a podcast con dos locutores.

Por último, la IA de chat de Acrobat ofrece una forma más práctica de realizar tareas básicas en PDF. Gracias al asistente de IA, los usuarios pueden eliminar páginas, editar textos, añadir comentarios e imágenes o firmas electrónicas.

Adobe continúa así con la expansión de herramientas impulsadas con la inteligencia artificial tras haber anunciado hace unos días una serie de funciones basadas en IA para Premiere, su aplicación de edición de vídeo.