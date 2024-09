Sony impulsa los gráficos con la nueva PlayStation 5 Pro

Sony ha anunciado la nueva videoconsola PlayStation 5 Pro, en la que la compañía ha impulsado la potencia gráfica con una GPU más grande, una tecnología de trazado de rayos avanzada y el uso del aprendizaje automático para escalar la resolución.

El Arquitecto principal de PS5, Mark Cerny, ha compartido los detalles técnicos que rodean a la nueva incorporación de la familia de videoconsolas de Sony: PS5 Pro.

Esta consola responde a la petición de los jugadores que tener un 'hardware' que ejecute gráficos con mayor fidelidad con velocidades más fluidas a 60 fotogramas por segundo. Y ello lo han logrado con una GPU más grande, una tecnología de trazado de rayos avanzada y el uso del aprendizaje automático para escalar la resolución.

La GPU que integra PS5 Pro tiene un 67 por ciento más de unidades de cómputo que la consola PS5 actual y una memoria un 28 por ciento más rápida, lo que permite una renderización hasta un 45 por ciento más rápida y una experiencia de juego más fluida.

El trazado de rayos, la tecnología que genera una iluminación más natural y realista, es ahora más potente y puede proporcionar una reflexión y refracción de la luz más dinámicas. Esto permite que los rayos se proyecten al doble y, a veces, al triple de velocidad que la consola PS5 actual.

Asimismo, Sony ha utilizado tecnología de aprendizaje automático para desarrollar PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que escala la resolución de la imagen para que se vea nítida y con gran detalle.

Adicionalmente, PS5 Pro contará con Game Boost, para aplicar mejoras en más de 8.400 juegos de PS54 y PS5 compatibles con la nueva consola, y llegará con soporte para la conexión WiFi 7.

Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, , The Last of Us Part II Remastered, con algunos de los juegos que pueden aprovechar las novedades en gráficos.

En lo que respecta al diseño, PS5 Pro sigue la línea de la familia PS5, con una carcasa exterior en color blanco y negra por dentro. Es igual de alta que la PS5 original e igual de ancha que la PS5 actual, y admite el uso de una unidad Blu-ray.

LA PS5 Pro se lanzará el 7 de noviembre de 2024 por 799,99 euros, con una SSD de 2TB, un mando inalámbrico DualSense y una copia de Astro's Playroom preinstalada.