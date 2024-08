Artistas de videojuegos de Hollywood en huelga protestan por protecciones de inteligencia artificial

Artistas de videojuegos de Hollywood se dirigen al lote de Warner Bros. Studios el jueves para protestar contra lo que llaman una falta de voluntad de las principales compañías de juegos para proteger a los actores de voz y a los trabajadores de captura de movimiento por igual contra el uso no regulado de la inteligencia artificial.

La protesta marca la primera gran acción laboral desde que los actores de doblaje y los trabajadores de la actuación votaron a favor de la huelga la semana pasada. El paro laboral se produjo después de más de 18 meses de negociaciones con los gigantes de los videojuegos, incluidas las divisiones de Activision, Warner Bros. y Walt Disney Co., sobre un nuevo acuerdo de medios interactivos estancado por las protecciones en torno al uso de la IA.

Los líderes sindicales han calificado la IA como una crisis existencial para los artistas intérpretes o ejecutantes. Las imágenes de los actores de doblaje de juegos y los artistas de captura de movimiento, dicen, podrían ser replicadas por IA y utilizadas sin consentimiento y sin una compensación justa. El uso no regulado de la IA, dice el sindicato, representa “una amenaza igual o incluso mayor” para los artistas en la industria de los videojuegos que en el cine y la televisión, porque la capacidad de crear de manera barata y fácil réplicas digitales convincentes de las voces de los artistas está ampliamente disponible.

Audrey Cooling, portavoz de los productores de videojuegos, dijo que las compañías han ofrecido protecciones de inteligencia artificial, así como “un aumento significativo en los salarios de los artistas representados por SAG-AFTRA en los videojuegos”.

“Hemos trabajado arduamente para presentar propuestas con términos razonables que protejan los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y al mismo tiempo garanticen que podamos seguir utilizando la tecnología más avanzada para crear una gran experiencia de juego para los fanáticos”, dijo Cooling. “Hemos propuesto términos que proporcionan consentimiento y una compensación justa para cualquier persona empleada en virtud del (contrato) si se utiliza una reproducción de IA o una réplica digital de su actuación en los juegos”.

El comité de negociación del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) argumentó que la definición de los estudios de quién constituye un “artista intérprete o ejecutante” es clave para comprender la cuestión de quién estaría protegido.

“La industria nos ha dicho a quemarropa que no necesariamente considera a todos los que están realizando actuaciones de movimiento como artistas que están cubiertos por el acuerdo de negociación colectiva”, dijo el director de contratos de SAG-AFTRA, Ray Rodríguez, en una conferencia de prensa la semana pasada, y agregó que algunas actuaciones físicas están siendo tratadas como “datos”.

El sindicato había estado en charlas con un grupo de negociación de la industria formado por las empresas de videojuegos firmantes. Esas compañías son Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. y WB Games Inc.

La industria mundial de los videojuegos generó casi 184.000 millones de dólares en ingresos en 2023, según el pronosticador del mercado de juegos Newzoo, y se prevé que los ingresos alcancen los 207.000 millones de dólares en 2026.

“Estamos en la mesa porque queremos incluir a los artistas representados por SAG-AFTRA en nuestras producciones, y continuaremos trabajando para resolver el último problema pendiente en estas negociaciones”, dijo Cooling. “Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con el sindicato que ponga fin a esta huelga”.