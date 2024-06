Los 10 consejos para que no te roben información ni dinero mientras vacacionas

Cada año, cuando millones de personas se disponen a disfrutar de un esperado descanso veraniego del trabajo y los estudios, aumentan las estafas a través de aplicaciones digitales de terceros para la reserva de vuelos, hoteles y otros tipo de alojamiento, según los expertos en ciberseguridad de Avast.

Las ofertas falsas o demasiado buenas para ser verdad; las webs de viajes simuladas; el engaño mediante suplantación de identidad, los correos electrónicos fraudulentos; y los falsos anuncios de alquileres vacacionales, son algunos ‘anzuelos’ lanzados por los ciberdelincuentes para ‘pescar’ a sus víctimas.

“Durante los períodos vacacionales es muy importante estar alerta y tomar precauciones para protegerse de las amenazas en línea. El consejo más válido es: “si una oferta vacacional o un vuelo son demasiado buenos para ser verdad, seguramente no sean verdaderos”, señala Luis Corrons, especialista de Avast.

Las etapas vacacionales, en las que los usuarios recurren a internet en busca ofertas atractivas para reservar, adquirir y pagar sus viajes, alojamientos, actividades recreativas y estancias, ofrecen a los ciberdelincuentes mayores oportunidades para engañar y perjudicar económicamente a las personas incautas o desprevenidas mediante distintos tipos de estafas en línea.

“Los ciberdelincuentes aprovechan los períodos de alta demanda turística para llevar a cabo ataques, ofreciendo precisamente lo que más atrae: viajes de ensueño a precios rebajados”, según explica Luis Corrons, ‘Security Evangelist’ (experto de referencia en ciberseguridad) de Avast (www.avast.com), firma especializada en seguridad digital y privacidad.

De esa manera, cada año cientos, incluso miles de personas, se convierten en víctimas de estafas vacacionales, al confiar en páginas web poco fiables, que prometen lujosas vacaciones a precios insignificantes explica Corrons a EFE.

Este especialista explica que los estafadores utilizan estrategias como “crear anuncios o páginas web con ofertas de viaje extremadamente atractivas, como paquetes vacacionales a precios increíblemente bajos o vuelos con descuentos exagerados. Cuando las personas hacen la reserva y efectúan el pago, descubren que la oferta era falsa y pierden su dinero”.

Los ciberdelincuentes también crean sitios web falsos que imitan a las agencias de viajes legítimas para engañar a los usuarios, según Corrons.

“Estas páginas ofrecen reservas de hoteles, vuelos o paquetes vacacionales, pero en realidad no existen o no tienen relación con las empresas reales. Quienes reservan a través de estos sitios pueden enfrentarse a problemas como la falta de confirmación de reserva o la pérdida de datos personales y financieros”, advierte.

Asimismo, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos que aparentan ser de agencias de viajes legítimas, aerolíneas o plataformas de reserva.

“Estos emails suelen contener enlaces maliciosos o solicitudes de información personal y financiera, como números de tarjeta de crédito o contraseñas. Al hacer clic en los enlaces o proporcionar la información solicitada, las personas pueden ser víctimas de robo de identidad o fraude financiero”, señala Corrons.

Señala que los estafadores también publican anuncios de alquileres vacacionales falsos en plataformas en línea, ofreciendo propiedades que no existen o que no están disponibles para alquilar.

“Las personas que hacen la reserva y pagan por adelantado pueden descubrir que la propiedad no es real o que no pueden acceder a ella cuando llegan al destino”, explica.

Decálogo básico de ciberprotección.

Luis Corrons proporciona una serie sencillos consejos para protegerse ante posibles estafas vacacionales en línea y poder reservar cualquier oferta con mayor seguridad y tranquilidad.

Investigue la reputación de la empresa o sitio web.

“Antes de realizar una reserva o pago en línea, averigüe la reputación y fiabilidad de la firma con la que está tratando. Verifique si la empresa está registrada y tiene opiniones positivas de otros usuarios en plataformas confiables, y evite hacer negocios con compañías o webs poco conocidos o que tengan una reputación dudosa”, recomienda.

Utilice sitios web oficiales y seguros

Corrons aconseja “reservar los viajes a través de sitios web oficiales y seguros de compañías reconocidas, como aerolíneas, agencias de viajes establecidas o plataformas de reserva conocidas”.

Mantenga segura su información personal y financiera

Corrons recomienda “no proporcionar nunca información sensible, como números de tarjetas de crédito, contraseñas o datos de identificación, a través de correos electrónicos no solicitados, enlaces desconocidos o sitios web no verificados”.

“Desconfíe de los emails que solicitan información personal o financiera, y evite hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de fuentes desconocidas o no confiables”, recalca.

“Si está pensando en alquilar una casa o apartamento, intente verificar la existencia y legitimidad de la propiedad a través de múltiples fuentes. Esto incluye buscar la dirección en Google Maps, solicitar una videollamada con el propietario para ver la propiedad en tiempo real, o pedir referencias a personas que hayan alquilado la propiedad anteriormente”, recomienda.

Utilice de redes wifi seguras

“Durante las vacaciones, es común conectarse a redes wifi públicas para acceder a internet, pero estas redes pueden ser inseguras y exponer al usuario a riesgos. Asegúrese de utilizar una VPN (red privada virtual) para cifrar su conexión y proteger sus datos personales de interceptaciones”, sugiere Corrons.

Tenga cuidado con las ofertas de última hora

“Aunque este tipo de ofertas pueden ser legítimas, también son una táctica utilizada por estafadores para presionar a las víctimas a tomar decisiones apresuradas. Por eso, tómese un tiempo para investigar una oferta antes de comprometerse, especialmente si parece demasiado buena para ser verdad”, recomienda.

Protéjase en las redes sociales

“Durante el verano, es tentador compartir nuestras experiencias de vacaciones en tiempo real en las redes sociales, pero esto también puede ser una señal para los ladrones de que su casa está vacía.

Es preferible esperar hasta haber regresado de las vacaciones para compartir fotos y experiencias”, señala Corrons.

Utilice métodos de pago seguros

“Siempre es preferible utilizar tarjetas de crédito o servicios de pago en línea protegidos en lugar de transferencias directas de dinero. Estos métodos ofrecen mayores niveles de protección y permiten disputar cargos en caso de fraude”, según Corrons, que además aconseja “revisar regularmente las cuentas bancarias y tarjetas de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa”.

Reaccione con rapidez ante una posible estafa

“Si sospecha que ha sido estafado, actúe con agilidad y compruebe con su entidad bancaria si se ha producido algún movimiento sospechoso no deseado en su cuenta y bloquee cualquier posibilidad de realizar movimientos”, apunta.

Desconfíe de las ofertas “demasiado buenas”

“El consejo más válido y vigente es el de la propia lógica: si algo, ya sea una oferta vacacional o un vuelo, es demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo sea”, concluye Corrons.