X (Twitter) permite ocultar la pestaña de 'Me Gusta' del perfil

Los usuarios de la red social X (antigua Twitter) ya pueden ocultar la pestaña de 'Me Gusta' que aparece en su perfil con una nueva opción que configuración que la compañía propiedad de Elon Musk ha introducido este jueves.

En los perfiles de los usuarios tienen una pestaña dedicada a los 'Me Gusta' que han marcado. Este elemento a veces se usa solo para tener localizada una publicación que se quiere revisar más tarde, pero para otras personas puede revelar más de ellas mismas de lo que quieren enseñar.

Por este motivo, la compañía tecnológica ha introducido una nueva opción de configuración que permite "mantener los Me gusta picantes en privado", ocultando esta pestaña, pero que solo está disponible para los suscriptores premium, como ha confirmado en la propia red social.

Como indica, esta novedad está disponible en acceso anticipado y al activarla, la pestaña de 'Me Gusta' solo será visible para el usuario de la cuenta, y no para el resto. También se ocultará el historial de 'Me Gusta' de las API de X, aunque seguirán siendo visibles los 'Me Gusta' individuales en las publicaciones donde se marcaron.