Calendario de Google permite compartir la ubicación con otros usuarios en momentos puntuales del día

Google ha introducido en su herrramienta de Calendario una funcionalidad que permitirá a los usuarios compartir su ubicación en momentos puntuales del día, una funcionalidad destinada a facilitar el trabajo híbrido.

Esta funcionalidad, de compartir desde dónde se está trabajando, está disponible desde agosto de 2021, cuando la plataforma comenzó a permitir opciones como la de agregar una rutina de ubicación de trabajo semanal o actualizar la ubicación a medida que se modifiquen los planes o las tareas.

Entonces, Google comentó que con esta característica sería "más fácil planificar la colaboración en persona o establecer planes en un lugar de trabajo híbrido", tal y como se pudo leer en esta actualización.

La compañía ha explicado ahora que ha llevado a cabo "numerosas mejoras en la función de ubicación de trabajo para garantizar que las personas tengan un mejor contexto para la colaboración en persona, la planificación de ubicaciones y la gestión de salas de reuniones", entre otras situaciones.

Por tanto, está implementando la capacidad de establecer ubicaciones de trabajo durante momentos específicos del día, a fin de que los usuarios tengan conocimiento de si sus compañeros tienen disponibilidad y están cerca durante la jornada.

Google ha matizado que se trata de una funcionalidad que se irá integrando en Calendario gradualmente y que podrán acceder a ella usuarios de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard y Education Plus.