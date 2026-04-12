¿Cuáles son los síntomas de la depresión masculina? Esto dice una experta

Una conducta irritable, distanciamiento emocional y menor tolerancia a la frustración, más que cansancio, podrían ser síntomas de depresión en el caso de los hombres.

Así lo indicó la psiquiatra de estilo de vida y nutricional Natalia Montero Cruz, quien señaló estos síntomas como diferenciadores, en algunos casos, de las mujeres quienes develan un cuadro depresivo con síntomas emocionales mayormente inclinados por la tristeza.

En cambio, la depresión masculina puede presentarse en forma atípica, caracterizada por la irritabilidad, teniendo tendencia a molestarse con mayor facilidad, tener respuestas superiores al estímulo recibido y menos tolerancia a la frustración.

“En la vida diaria pueden responder de forma más agresiva, se le puede preguntar algo sencillo y reaccionan de una forma muy elevada, pueden tener lo que se conoce como acting outs, por esa parte de que tienen respuestas emocionales demasiado exacerbadas”, indicó al ser consultada por Listín Diario.

Estos síntomas también podrían reflejarse en la conducción temeraria y menos paciencia a la espera.

La depresión masculina también puede disfrazarse de distanciamiento emocional, siendo el paciente una especie de “extranjero en sí mismo”, según señaló la experta.

“Con el distanciamiento emocional vamos a tener a una persona que se muestra como ajena a la emocionalidad y con cierta desconexión con el ambiente; es como si tuviéramos a un individuo que fuera un extranjero en sí mismo, menos empatía hacia los demás, pero no menos empatía quizá como sociópata, sino como que es más indiferente a las necesidades o al dolor de las otras personas”, expresó Montero.

Los pacientes podrían tener menos emocionalidad hacia sus más cercanos, como es su pareja e hijos, mostrando menor interés y convirtiéndose en personas introvertidas.

La psiquiatra indicó que el síntoma central de toda depresión es la anhedonia, conocida como la incapacidad para disfrutar lo que antes se disfrutaba, comprometiendo las vías de placer, por lo que los hombres tienen menos motivación para las cosas, menos disposición para el disfrute o actividades recreativas.

Otro síntoma característico de la depresión masculina es la somatización de dolencias físicas, como dolor de espalda, cuello o dolor de cabeza, así como temas gastrointestinales y alergias, sin causa fisiológica aparente.

Otros síntomas

Otros síntomas que puede presentar un hombre con trastorno depresivo son cambios en los patrones de sueño, durmiendo mucho o poco; cambios alimentarios, con exceso o pérdida de apetito y aumento de consumo de sustancias, siendo la más común la ingesta de alcohol o realizar en exceso actividades como jugar videojuegos.

¿Cómo ayuda el círculo?

En estos casos, el círculo de apoyo juega un papel fundamental con la escucha activa. Preguntándole qué sucede y notificándole un cambio de actitud de forma empática, sin tener un dedo acusador.

Asimismo, pueden colaborar en la búsqueda de ayuda profesional y, si el paciente lo permite, acompañarlo en ciertas actividades.

¿Psicólogo o psiquiatra?

La depresión es atendida tanto por un psicólogo como por el psiquiatra, ya que cada experto evalúa y acompaña al paciente desde una afectación distinta. En el caso de los psicólogos, estos acompañan la parte emocional y conductual del individuo.

Mientras que los psiquiatras tratan síntomas relacionados con las alteraciones de sueño, alteraciones alimentarias y dolores sin detección fisiológica en consultorios de médicos generales.

Depresión

El trastorno depresivo implica un estado de ánimo deprimido o pérdida de placer o interés por actividades durante largos periodos de tiempo, conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se estima que a nivel mundial 5,7% de adultos padecen depresión, siendo en su mayoría mujeres.

República Dominicana cuenta con la línea de ayuda “Cuida tu salud mental”, disponible todos los días de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche. Este servicio de asistencia psicológica gratuita está disponible a través del 809-200-1400 y atiende, entre otras cosas, depresión.