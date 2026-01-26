Olvidar informaciones recientes puede ser una alerta de deterioro cognitivo, dice especialista

La neuróloga Lucía Vidorreta Ballesteros, especialista del Hospital Quirónsalud San José, ha instado a consultar con un profesional sanitario ante signos como olvidar información reciente importante o repetir constantemente las mismas preguntas, ya que pueden ser síntomas de deterioro cognitivo o demencia y un diagnóstico precoz contribuye a una atención temprana.

"Hay que tener en cuenta que envejecer no equivale a perder la memoria y que olvidos leves y una cierta lentitud pueden ser normales, pero lo importante es el impacto en la vida diaria", ha explicado para enfatizar la necesidad de diferenciar entre el envejecimiento neurológico "normal", que puede incluir lentitud a la hora de procesar información o fallos leves de memoria, y el deterioro cognitivo o demencia.

Vidorreta ha detallado que en el envejecimiento no patológico se producen cambios estructurales progresivos en el cerebro, como una reducción gradual del volumen total del cerebro (corteza prefrontal, lóbulos temporales y, en menor medida, parietales), adelgazamiento de la corteza cerebral y ligera disminución del volumen del hipocampo, que puede afectar a la velocidad de consolidación de la memoria.

En cuanto al motivo por el que muchas personas con estilos de vida activos envejecen bien cognitivamente, la neuróloga ha apuntado que la clave se encuentra en la reserva cognitiva, que es la capacidad de adaptación del cerebro, pudiendo reorganizarse, crear nuevas conexiones y compensar cambios estructurales, incluso en edades avanzadas.

Respecto a los cambios que no forman parte del envejecimiento saludable y requieren de valoración médica ha apuntado, junto a los olvidos importantes y la repetición de preguntas, la dificultad para orientarse en lugares conocidos, problemas para realizar tareas habituales y cambios significativos de personalidad o conducta.

"Entender el cerebro reduce el miedo y ayuda a cuidarlo mejor, por lo que una atención temprana por parte del neurólogo contribuye a un óptimo funcionamiento del sistema nervioso", ha concluido la doctora.