Psicología: ¡Te receto un amigo!

Recientemente llegó a mí un video de esos que por alguna manera te llegan, ves y te identificas con él. Este es un video que habla de los amigos. Y aquí les plasmo lo que resonó conmigo sobre el tema, ya que soy una apasionada de la amistad y el cultivar las mismas. Daniel López, médico argentino recomienda ‘Te receto un amigo’.

La importancia de los amigos está estudiada. Ya se sabe que la socialización y la relación con amigos es necesaria para una buena salud mental y emocional. En el año 2023 un estudio publicado en una revista de psicología, muy reconocida de suiza, Frontiers in Psychology, analizaron cómo la amistad también ofrece beneficios cognitivos, emocionales y en la salud física de las personas.

Debido a éste y a otros estudios realizados en esa misma línea, podemos decir que tener buenos vínculos entre amigos es un factor de protección frente, inclusive a enfermedades, ya que ayudan a disminuir los riesgos a enfermar de algún mal infeccioso, y si se enferman, aquellas que tienen una buena red de amigos, y vínculos significativos tienen mejor pronóstico y mejor evolución, quiere decir que, influye de manera positiva en el sistema inmunológico.

Carmen Virginia Rodríguez, M.A. Grupo Profesional Psicológicamente.

Igual pasa con la salud mental. Está demostrado que estas personas autogestionan mejor el estrés, por ende, pueden ser menos propensas a sufrir de depresión y ansiedad.

La longevidad es también algo que se ve impactado de manera positiva por tener amigos, o sea, vivir más y en salud.

En la tercera edad funcionan muy bien

Todo el que me conoce sabe de mis 70 grupos, amigas y amigos que han llegado a mi o yo he llegado a ellos por diferentes vías y en diferentes momentos históricos de nuestra vida, y a los cuales trato de darles el calor que merecen. A veces por el tiempo y los compromisos del día a día no podemos vernos, pero saber que existen, es una especie de alivio con agradecimiento por ellos existir. Son amigas y amigos queridos, unos más cercanos que otros, pero amigos al fin.

Entonces, vamos a seguir la recomendación de este doctor, que me encantó ‘Te receto un amigo’, ya que brinda apoyo y seguridad y disminuye el sentimiento de soledad y tristeza, al tiempo que aumenta la alegría. Gracias doctor Daniel López, médico argentino.