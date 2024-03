Aumentan pensamientos suicidas en jóvenes dominicanos, según la psiquiatra Francis Báez

La encargada de los servicios de salud mental en el país, Francis Báez, comentó que los pensamientos suicidas en los jóvenes dominicanos han aumentado.

La doctora, especialista en psiquiatría, atribuye el auge de estos casos al constante uso de las plataformas digitales, aclarando que es un tema que siempre ha estado, solo que con el uso de las redes sociales se logra hacer un eco mayor.

"Los pensamientos suicidas es un tema que siempre ha acontecido, pero, no salía a la luz, ahora como tenemos más acceso a redes, los acontecimientos entonces están aflorando y lamentablemente eso motiva a otros jóvenes a cometerlo", comentó la experta al ser entrevistada por Martina Espinal en el programa Alpunto vespertino, producido por Tomás Aquino Méndez y Ramón Garcia.

La juventud dominicana a lo largo de los años ha estado expuesta a diversas encrucijadas, pero un desafío silencioso que se expande como una sombra invisible es el acceso al cuidado de la salud mental y el bienestar emocional.

Báez indicó que luego del paso de la pandemia Covid 19, el país tuvo "un antes y un después" en salud mental, haciendo énfasis en la población de 15 a 35 años.

"Esta población que está entre los 15 a los 35 años es la que vive saliendo, por tanto, les costó mucho quedarse en casa con la pandemia", agregó Francis durante en su conservatorio con Espinal.

¿QUÉ HACER?

La psiquiatra recomendó a la población crear conciencia de que el tema de la salud mental es una enfermedad, por lo que hay que buscar ayuda rápida.

Asimismo, expresó que es necesario que los dominicanos se eduquen en materia de salud mental, para de esta forma prevenir tragedias mayores.

"Yo tengo pacientes que ellos directamente le han pedido ayuda a sus padres, le dicen 'llévame porque no estoy durmiendo, llévame porque el corazón me late demás, llévame porque me estoy despertando sobresaltado', entonces en los adultos hay una actitud violenta", dijo al mencionar algunos casos que ha tratado.

En materia pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) divulgó para 2021 en su plataforma web un Directorio de los Servicios de Salud Mental donde listan los centros públicos y privados que trabajan con psicología y psiquiatría, pero no ofrecen mayores detalles como números telefónicos, tipo de servicio o si tienen algún costo mínimo.

A diferencia de ese, el Directorio de Salud Mental de 2019, sí recopila los centros de atención gratuita y centros de bajo costo con precios que oscilan entre los RD$100, RD$500 y RD$600 por sesión en centros de Santo Domingo como Hospital General Darío Contreras, Vinicio Calventi, Francisco Moscoso Puello, los Maternos Infantiles San Lorenzo de Los Mina y Santo Socorro, entre otros centros.