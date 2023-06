Vasectomía sin bisturí, un método anticonceptivo masculino eficaz

Cada vez más asisten a nuestro consultorio hombres entre los 25 y 55 años de edad, a veces sin haber procreado hijos, para saber si pueden realizarse la vasectomía, y la vasectomía sin bisturí ha sido muy llamativa para parte de ellos. La finalidad de este procedimiento es interrumpir de manera definitiva el flujo de los espermatozoides desde el testículo, donde se producen, hasta el exterior, lo que protege contra el embarazo de manera permanente.

La causa principal de los pacientes acudir para realizarse dicho procedimiento es el control de la natalidad, ya que está considerado como el método más seguro, sencillo y eficaz. En los últimos años se ha convertido en uno de los procedimientos quirúrgicos menores más realizados después de la circuncisión, y cada día crece más, ya que muchos hombres jóvenes que no están interesados en tener hijos están acudiendo a realizarse dicho procedimiento.

La vasectomía sin bisturí está reconocida como el mejor procedimiento por las asociaciones urológicas mundiales para la práctica de vasectomía. Es una cirugía muy sencilla, se realiza de manera ambulatoria, y tiene una duración de 15-20 minutos. La intención de este procedimiento (vasectomía sin bisturí) es evitar que los espermatozoides vayan de los testículos hasta el pene. De este modo, el semen que sale por el pene no contiene espermatozoides y, por lo tanto, no es posible concebir el embarazo. El procedimiento no deja cicatrices y tiene menos riesgo de infecciones y hematomas en comparación con otras técnicas.

No afecta la vida sexual

Algo que preocupa al paciente es en qué tiempo funciona la vasectomía para no embarazar. Esta duración es variable de un paciente a otro, en término medio, es de unos tres meses o 25 eyaculaciones para que en el semen no exista la presencia de espermatozoides, pero siempre es recomendable confirmar realizándose un espermatograma, el cual debe reportar azoospermia, que es ausencia de espermatozoides. La otra parte que preocupa al paciente es si la vasectomía afecta de alguna forma su vida sexual. La respuesta es que no. Su capacidad para tener una erección y disfrutar su sexualidad seguirá siendo igual que antes.

La decisión de realizarse una vasectomía sin bisturí debe ser cuando usted esté seguro de que no desea procrear más hijos, aunque podría revertirse, pero no siempre es seguro que la reversión pueda tener éxito.

Ante la duda visite a su urólogo.