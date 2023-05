Ya no quiero tener más hijos. ¿Tengo que “prepararme”?

Convertirse en madre sin duda alguna es uno de los momentos más importantes para cualquier mujer, sin embargo, la maternidad viene con responsabilidades que son indelegables, que contribuyen con el cansancio físico y emocional; es por ello que cada día son más las mujeres activas sexualmente que no desean utilizar métodos anticonceptivos tradicionales, y recurren a la salpingectomia para evitar la concepción.

Así lo sostiene la uroginecóloga Danisa Méndez, quien asegura que en los últimos años la natalidad en el país ha disminuido significativamente, y ronda los 2.3 hijos por mujer, debido al importante rol que esta juega dentro de la sociedad.

“Actualmente muchas féminas dicen no querer más hijos, ‘porque la vida está cara’, ‘son madres solteras’, ‘demandan de mucho tiempo’, ‘limitan su preparación profesional’, entre otros motivos; y recurren a procedimientos quirúrgicos para no embarcarse, pero luego de un tiempo se arrepienten y se dan cuenta que no hay vuelta atrás”.

Méndez manifiesta que en República Dominicana a las mujeres las preparan sin explicarles las consecuencias de este procedimiento quirúrgico, además se omite que hay otros métodos que son reversibles. “Las mujeres llegan diciendo sáquenme todo sin pensar en el daño que esto le hace al organismo”.

La salpingectomía

Es el método más utilizado para “preparar” a las mujeres y consiste en una intervención quirúrgica en la que se extirpan las trompas de Falopio con la finalidad de crear o producir esterilidad.

La experta señala que además de los métodos anticonceptivos, existen otras cirugías para evitar el embarazo:

La anticoncepción quirúrgica voluntaria: se refiere a los procedimientos de esterilización femenina y masculina. Ambos son métodos irreversibles y de alta eficacia usados por millones de parejas en el mundo.

Bloqueos mediante clip: consiste en colocar un objeto (anillo, clip o grapa) para comprimir la trompa de Falopio y evitar su permeabilidad.

Bloqueos con cinta de plástico: consiste en división de los ovarios y las trompas de Falopio mediante cintas plásticas.

Ligadura de trompas: este método puede durar de tres a 12 años. Además, puedes dejar de usarlos en cualquier momento si decides que quieres un embarazo.

“Los métodos anticonceptivos se deben de elegir según el tipo de paciente ya que se adaptan a su estilo de vida, así como a su requerimiento según su historia ginecológica y antecedentes médicos y de esto dependerá mucho la elección, ya que tiene algunos efectos adversos”, indica Méndez.

¿Cuál es la función del útero y por qué no es correcto retirarlo?

El útero tiene múltiples funciones, la más destacada es la de albergar el embarazo, pero tiene otras funciones que no son menos importantes como la de sostén de los órganos pélvicos como la vejiga y el recto.

El embarazo ejerce una gran presión sobre el piso pélvico y tiende a debilitarlo, por lo que debemos de evitar el aumento excesivo de peso, así como realizar ejercicios.

