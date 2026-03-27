Looks de Georgina Duluc en Premios Soberano 2026

Georgina Duluc llegó a la alfombra roja de Premios Soberano 2026 con una pieza de C for 2 Studio, seleccionada bajo la dirección de imagen de Keyther Estévez.

Bajo el concepto de ‘El Fénix Azul’, este vestido, color índigo profundo, se caracteriza por su silueta, los cortes, líneas limpias arquitectónicas y volúmenes complejos que no solo adornan, definen su regreso e historia de poder.

El maquillaje viene de la mano de Elis Mesa, peinado por Max Paulino y Patty Gold Beauty y las joyas de Coketa Fashion RD.

Look de Georgina Duluc para la alfombra roja de Premios Soberano 2026.Joel Guzman / Instagram

El vestido para iniciar el espectáculo de la noche fue una creación de la firma de Giannina Azar, una creación que se encuentra entre la modernidad y la sensualidad, mientras adquiere forma y poder, complementado con joyas y accesorios de Giselle Mancebo.

Look de Georgina Duluc para la inauguración de Premios Soberano 2026.Joel Guzman / Instagram

Un vestido rojo con transparencias y pedrería firmado por Giannina Azar. Su silueta dramática y etérea abraza su cuerpo con fuerza y sensualidad, intensificando su poder con una capa de plumas de SEV por Abigail Silverio. Un look dirigido por Keyther Estévez y afinado con joyas de Coketa Fashion RD.

Cambio de look de Georgina Duluc en Premios Soberano 2026.

Con otra pieza de Giannina Azar, Duluc desborda opulencia, elegancia y una sensualidad precisa, acentuada por el brillo de joyas Swarovski, bajo el estilismo de Keyther Estévez, maquillaje de Elis Mesa y peinado por Max Paulino.

Quinto look de Georgina Duluc en Premios Soberano 2026.Joel Guzman / Instagram

Con un majestuosos vestido de Zafra Couture, Georgina Duluc domina el momento. Esta es una pieza más que elevada y que mantiene el brillo también en el silencio. Su color negro se convierte en un símbolo de sobriedad, pero se mantiene imponente y cargado de emoción con las grandes flores de sus mangas y la fluidez que las sigue y la transparencias sutiles. El atuendo busca representar con solemnidad el evento y honrar la memoria de quienes lo ven desde el cielo, un gesto de respeto convertido en arte.

Cambio de look de Georgina Duluc en Premios Soberano 2026.

Un vestido que sobresale por su nivel de trabajo y el esfuerzo del diseñador Keyther Estévez en colaboración con Om Caribbean Jewelry. Tras dos meses de trabajo, presentan una pieza con 220 piedras de ámbar talladas una a una y latón bañado en oro 18K. Su valor radica en la artesanía, una obra de arte que representa el talento dominicano.

Las joyas y el corset, elaborados por Om Caribbean Jewelry crean una silueta escultórica con detalles drapeados, el ámbar se mueve para crear la opulencia e historia del look sobre un tejido dorado, consolidan la pieza como un objeto de colección; Precisión artesanal que abraza el cuerpo y lo convierte en manifiesto.

Cambio de look de Georgina Duluc en Premios Soberano 2026.Joel Guzman / Instagram

Esta pieza nace como un homenaje a Jorge Diep, una figura clave en la construcción de una estética audaz y sensual dentro de la moda dominicana. La estructura se compone de una representación del caparazón de la tortuga caray, una armadura que ornamenta con su riqueza visual y textura orgánica.

Este diseño llega bajo la firma de C for 2 Studio, un marca que declara nuestro origen y evolución en la moda. El look estuvo bajo la dirección de Keyther Estévez, el maquillaje de Elis Mesa y el peinado por Max Paulino, complementado con joyas Swarovski que elevan con brillo el caparazón y la falda blanca fluida semejante a la espuma del mar.