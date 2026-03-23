LE JARDIN de Lanóvea ilumina RD Bridal Week 2026

Inspirado en la poesía y en la diversidad perfecta de la naturaleza, LE JARDIN, la nueva propuesta de Lanóvea Bridal, se presentó como una metáfora visual del amor y la individualidad durante RD Bridal Week 2026, celebrado en el hotel Kimpton Las Mercedes.

LE JARDIN de LANÓVEA se presenta en RD Bridal Week 2026

Así como en un jardín conviven flores distintas —desde la sobriedad majestuosa de una rosa hasta la frescura espontánea de una margarita— cada novia y cada novio poseen una belleza propia, una historia única que merece ser contada. Esa premisa se convirtió en el hilo conductor del desfile, donde la diferencia no solo fue celebrada, sino entendida como el verdadero valor que transforma el jardín en un universo extraordinario.

LE JARDIN de LANÓVEA se presenta en RD Bridal Week 2026

LE JARDIN de LANÓVEA se presenta en RD Bridal Week 2026

La pasarela se convirtió en un escenario vivo: un jardín en constante florecimiento proyectado en pantallas que evocaban evolución, crecimiento y la elegancia natural que surge cuando cada individuo abraza su esencia.

LE JARDIN de LANÓVEA se presenta en RD Bridal Week 2026

La jornada inició con la propuesta de Masculino Formal, que presentó una colección de sastrería clásica reinterpretada con una mirada fresca y contemporánea. La paleta, inspirada en los matices de la primavera, transitó por verdes secos, azules profundos, tonos tan y el tradicional negro, aportando un aire europeo, pulido y sofisticado. Cada pieza fue concebida para un hombre que concibe la elegancia como una declaración genuina de identidad.

LE JARDIN de LANÓVEA se presenta en RD Bridal Week 2026

A continuación, la escena dio paso a la colección nupcial LE JARDIN de Lanóvea, donde la inspiración floral floreció en vestidos que subrayan la individualidad de cada novia. Encajes delicados, aplicaciones tridimensionales y siluetas que combinan estructura y movimiento definieron esta propuesta. Faldas voluminosas, cortes con waist basque y telas clásicas reinterpretadas dieron vida a una narrativa visual que evoca la belleza orgánica de un jardín en plena floración.

LE JARDIN de LANÓVEA se presenta en RD Bridal Week 2026

Los accesorios, inspirados en pétalos y elementos naturales, añadieron acentos de color y frescura, reforzando la idea de que cada novia es una pieza única dentro de este paisaje de creatividad y estilo.

LE JARDIN de LANÓVEA se presenta en RD Bridal Week 2026

Más que un desfile, LE JARDIN se concibe como una celebración de la diversidad del amor: un jardín donde cada pareja florece a su manera y donde la verdadera belleza surge de esas diferencias que convierten cada historia en algo irrepetible.