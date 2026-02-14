Un símbolo con mil estilos: La moda late con corazón

El corazón ha sido, desde siempre, el símbolo más conocido y usado en la moda. A pesar de que puede considerarse una forma infantil, su presencia en grandes colecciones, logos de marcas y piezas icónicas de lujo demuestra que se trata de un elemento con una gran carga simbólica y significado universal. Pero, ¿por qué este ícono ha persistido tanto tiempo en la moda?

Love Moschino

Su forma simple y orgánica permite crear numerosas reinterpretaciones gráficas, desde versiones más minimalistas hasta propuestas que van desde el punk hasta el romanticismo y la cultura pop. Su forma es fácilmente reconocible como un símbolo de amor y afecto, emociones básicas que permiten que conecte con cualquier público.

Una de las diseñadoras que más utiliza este emblema es Ágatha Ruiz de la Prada. El corazón ha sido parte fundamental de su identidad visual desde los inicios de su marca homónima en 1980. Ágatha llevó el símbolo a su lado más kitsch y maximalista, implementándolo en siluetas exageradas y llenas de colores vibrantes y saturados. Busca llevarlo a un significado optimista y lleno de humor y alegría, todo lo contrario a cualquier marca simple y minimalista.

Diseño de Agatha Ruiz de la Prada

Por otro lado, tenemos a Comme des Garçons ‘PLAY’, una sub-marca juvenil y casual de la casa demoda japonesa Comme des Garçons, lanzada en el 2002 bajo la dirección de Rei Kawakubo. Es reconocida mundialmente por su icónico logo de un corazón con ojos, diseñado por Filip Pagowski.

Rápidamente, este se convirtió en un signo decorativo en el minimalismo, tras aplicarlo en camisetas, cardigans y su colaboración con Converse. Es ese elemento disruptivo en prendas que consideramos básicas. Aquí vemos otro significado del corazón: Dejar de hablar sobre amor y romance para ser un elemento que identifica a los amantes del diseño y la marca entre los jóvenes.

Comme des Garçons ‘PLAY’ x Converse

AMI Paris es otra marca que lo mantiene en su forma simple y minimalista, fundada por Alexandre Mattiussi en 2011, Francia. Sus creaciones, prendas prêt-à-porter de lujo, incluyen una gran selección de suéteres con un simple diseño en la parte superior, el emblema de la A y el corazón, básicos atemporales que llevaron la Maison a la fama y que todavía funcionan con las tendencias y estéticas actuales.

Fiorucci hace algo similar. Desde su fundación por Elio Fiorucci en Italia, 1967, ha llevado un estilo Swinging London y piezas clásicas estadounidenses, como camisetas y jeans. También se le ha vinculado con la cultura disco y el espíritu joven de los años 1970 y 1980. Sus piezas ahora resumen lo que conocemos con Y2K, al aplicar elementos gráficos de ángeles y corazones en sus tops, llevando al corazón a representar más la libertad y la nostalgia de una época marcada por la música.

AMI Paris

Incluso las casas más famosas en el lujo han incorporado este símbolo, como Versace, Vivienne Westwood y Moschino. En la colección Pre-Otoño 2019 de Versace, se explora un mundo mitológico, y la vida urbana, cosmopolita y moderna, mientras se mezcla este símbolo con elementos gráficos y estampados barrocos, sin olvidar el ADN sensual y lujoso de la firma.

Vivienne Westwood lo ha llevado a una estética que combina el punk, la rebeldía y el romanticismo con su pendiente de corazón y el encendedor tan característico de ella, un elemento disruptivo y dulce en una marca tan provocadora y política.

Por otro lado, Moschino propone una variante más pop y divertida con su línea ‘Love’, que utiliza los corazones con piezas más casuales y juveniles. Esta transforma el símbolo del corazón de sus bolsos, accesorios y zapatos en elementos accesibles y de una moda menos seria, mientras juega con la ironía que caracteriza a la marca.

Look 53 de la colección Pre-otoño 2019 de Versace

El corazón es un elemento funciona como puente entre generaciones y estilos. Puede ser kitsch, punk, romántico, con o sin excesos, bordado o en accesorios discretos. No importa donde lo veamos, siempre será emocional, juvenil y nos permitirá expresar nuestros sentimientos e identidad. Confirma cómo un distintivo simple puede adaptarse a cualquier lenguaje estético y que su uso continuará renovándose con el pasar de los años.