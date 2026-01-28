El arte del vestuario de película

El vestuario de cada largometraje que vemos esta debidamente curado para ser coherente con el personaje, sus valores y personalidad. A su vez, se adaptan a su contexto histórico y económico. Más que un apoyo a la historia, son la clave para llevarnos al universo del personaje.

Desde los colores a la tela y silueta, cada atuendo busca aportar a la narrativa de forma conceptual. Descubre algunas de las películas con los vestuarios más impactantes que han marcado el cine no por su belleza, sino por su complejidad.

Nosferatu, una historia gótica sobre la obsesión

La diseñadora de vestuario, Linda Muir, fue la encargada de dirigir el vestuario que le dio vida al conde Orlok y Ellen Hutter en la película de horror Nosferatu del 2024, inspirada en su versión de 1922. La película relata la historia de un vampiro sediento de sangre en la Alemania del siglo XIX.

Vestuario de NosferatuFuente externa

El diseño de vestuario de Muir abraza lo gótico y lo romántico, apoyando la atmósfera densa de la historia. Incluye elementos de uniformes militares de la época, como la chaqueta estilo Napoleón. El vestuario del conde Orlok se basa en la Transilvania de 1580, para representar los 300 años del vampiro. A través de grandes cantidades de telas gruesas, piel de oveja y algodón, su ropa bus ocultar su cuerpo envejecido, a su vez, se busca representar el estatus de un conde con ornamentos.

En cuanto al vestuario femenino, Linda Muir optó por usar telas sedosas y algodón, además de los evidentes volúmenes en las mangas estilo Gigot de principios de la década de 1830. Este vestuario incluye distintos elementos que se repiten en algunos looks de la película, los estampados floreados, bonnet de la época, lazos y corsetería de encaje de abanico, un estilo que se cierra desde adelante para facilitar su uso.

Wicked / Paul Tazewell

El vestuario de Wicked: For Good es un trabajo de Paul Tazewell, destacado por su complejidad, detalle y simbolismo emocional. Wicked 2 continúa la historia de Elphaba, ahora la Malvada Bruja del Oeste que ha huido al bosque de Oz y Glinda, la Mago más querida en la Ciudad.

Vestuario de Glinda y Elphaba en WickedFuente externa

Cada look tiene influencias de alta costura y la moda de la vida real de sus protagonistas. "El concepto de Glinda era algo entre Dior y María Antonieta", dice Paul Tazewell. "Tiene ese nivel de poder, pero también esa cualidad tierna y femenina. Hay muchos tejidos en capas, con tul y organza". Sus vestidos se van más a lo romántico, con siluetas de grandes marcas, pedrería y gasa que le dan volumen a sus faldas, dandole ese aire mágico y amigable a la bruja buena.

El vestuario de Elphaba, marcado por su color verde característico y el negro, es un reflejo de su conexión con la naturaleza, inspirado en texturas orgánicas como la corteza de los árboles y patrones espirales. Combina encajes sobre tafetán y gasa.

Frankenstein / Kate Hawley

La adaptación de Guillermo del Toro de Frankenstein, la novela de Mary Shelley donde un científico egoísta se obsesiona con dar vida a la muerte tras el fallecimiento de su madre, ha sido aclamada por su fabuloso uso del vestuario. Kate Hawley, la diseñadora de vestuario de la película, que también trabajó en "Crimson Peak" y "Suicide Squad", busca llevar la historia al estilo de forma efímera y conceptual, la idea de sus prendas no son fáciles de interpretar a plena vista.

La novela se ambienta originalmente en un mundo más contemporáneo, en plena Revolución en la época victoriana, cuando los descubrimientos médicos y científicos llegaron a ser más complejos y experimentales. Victor Frankenstein es el personaje principal de la historia, su trabajo sobre la anatomía le dieron un giro a los vestuarios de los demás personajes.

Vestuario de Elizabeth en FrankensteinFuente externa

Mia Goth, quien interpreta a Elizabeth, destaco por la creatividad que se observó en sus vestidos. Fascinada por la biológica y el universo que la rodeaba, el vestuario de Elizabeth se identificó por su inspiración en elementos de la entomología y anatomía, visibles en los estampados de sus vestidos que hacen referencia escarabajos, mariposas, un vestido casi etéreo con una gran falda de tul, inspirado en la luz y el color de los rayos X, y detalles que se asemejan a una columna vertebral.

Marie Antoinette / Milena Canonero

Cuando hablamos de Marie Antoinette, la película de 2006 dirigida por Sofia Coppola, lo primero que viene a mi cabeza es el Rococó y el maximalismo en su máxima expresión. Este filme retrata la vida de la reina Maria Antonieta en la realeza francesa previo a la Revolución.

Escena de la película Maria AntonietaFuente externa

Su estética se basa en la opulencia, el lujo y glamour de Versalles en el siglo XVIII. El rococó se caracterizó por su opulencia y, a diferencia de otros movimientos, por sus colores pasteles que resaltaban la feminidad de la mujer. El uso de rosa, celeste y el volumen que aportaban los volantes y paniers ( la estructura usada debajo de las faldas ), además de detalles románticos como los lazos y encajes, redefinió la aristocracia con un aire lúdico y ligero.