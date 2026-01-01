¿Sigue la tradición de estrenar ropa para Año Nuevo?

Una de las tradiciones de los dominicanos es estrenar ropa en ocasiones especiales, por siempre formará parte de nuestra cultura.

La tradición de comprar ropa nueva en Año Nuevo surge de las creencias de que atrae renovación y buena suerte, dejando atrás lo viejo y trayendo una energía nueva. Al celebrar esta costumbre, buscamos renovar nuestras vidas, una forma de resurgir internamente.

Estrenar ropa va más allá de lucir bien y presumirlo en las redes sociales, es una forma de representar este nuevo propósito y abrirse camino fuera de nuestra zona de confort. Sin embargo, hacerlo no es la única forma de abrir ciclos, y eso es algo de lo que las generaciones más jóvenes se han dado cuenta.

Tras las recientes emergencias climáticas y la pandemia, no hay un punto donde no se hable de sostenibilidad y moda como un conjunto. Nos hemos replanteado el impacto del Fast Fashion o moda rápida en nuestras vidas, un modelo de negocio centrado en producir ropa en grandes volúmenes para satisfacer la demanda de los consumidores. Esta estrategia genera piezas que llegan y desaparecen tan rápido como las tendencias, haciendo que vayan velozmente a vertederos. Las marcas como Zara, del grupo Inditex, H&M y Shein son precursores de esto, generando microcolecciones y lanzamientos cada semana.

Para estos días la moda es la cuna del consumismo, una época marcada por los excesos. Las marcas impulsan su publicidad de forma excesiva para vender bienes que pueden llegar a ser innecesarios a través de las tendencias y la idea de hacernos lucir renovados. Ahora bien, esto no se trata solo del medio ambiente, el marketing nos ha creado la necesidad de comprar ropa para empezar el Año nuevo.

Todo esto va de la mano con la manera en que se nos venden las ideas en redes sociales, una vitrina que exhibe lo que aspiramos a ser y la manera más fácil de pertenecer es a través de lo que usamos.

La tradición no se ha descartado, simplemente se ha adaptado a nuestros tiempos

La inflación y los salarios estancados también han tenido mucha presencia en la idea de comprar ropa, obligándonos a buscar opciones más accesibles. A pesar de esto, la gente no ha dejado de comprar ropa para estrenar en la celebración del Año Nuevo, solo han cambiado sus hábitos de consumo.

La tendencia del thrift, comprar ropa de segunda mano o de paca, como le decimos en nuestra región, ha ganado popularidad ya que permite “estrenar” looks y a la vez encontrar piezas retro y estilos que no vemos ahora en las tiendas más modernas. No podemos olvidar que en un período con tantos jóvenes creativos han tomado la tarea de transformar sus propias prendas y estilizarlas de forma especial, incluso coser desde cero sus propias piezas para tener originales sin comprar más.

Estrenar puede significar comprar, reutilizar, transformar o decidir no hacer nada de eso. Para este nuevo año no esperamos solo lucir diferentes por fuera, se trata de renovar lo que somos por dentro, nuestras ideas, valores y el concepto que tenemos del mundo. La tradición sigue viva, pero hoy esta presente en nuevas formas de consumo.