Bramtco Martin, director de arte y asesor de imagen: “El arte es mi visión de la moda, no al revés”

Su nombre es Bryan Martin Rosario Batista, pero su nombre artístico es ‘Bramtco Martin’. Asomó la nariz al mundo de la creación estilística hace alrededor de cinco años, pero siempre estuvo en sus venas su amor por las telas. Se formó en la carrera de Comunicación Social y tiene estudios en Periodismo de Moda e Imagen.

Gracias a su disciplina, constancia y, sobre todo, a su buen ojo, se ha convertido en asesor de destacadas figuras de la escena pública nacional e internacional. Martin también trabaja como director de arte en diversas producciones editoriales.

Algunos de sus trabajos se han publicado en medios locales, como Oh! Magazine, A La Moda (ambas de Listín Diario), Life Dominicana y Flow Magazine, así como productos internacionales, entre ellos Elléments, Moevir Magazine, Scorpio Jin Magazine y Flanelle Magazine.

Cuenta que hizo ‘clic’ con la moda cuando era solo un niño y explica que quizás se deba a que nació en la víspera de un nuevo siglo (1999). Crecer en estos años le dio la oportunidad de conocer una época donde la cultura popular estuvo en su máximo esplendor.

De niño tomó clases de ilustración, jugaba a coordinar el vestuario de las obras de teatro del colegio y con siete años ya hablaba de Versace como si fuera su merienda del recreo.

“Mi padre siempre estimuló mi fascinación por la moda. Me apoyó comprándome mis primeras revistas y me ayudaba con las tareas de educación artística. Ese apoyo fue esencial para visualizar un sendero en la moda. Empecé asesorando a mis amigas, ¡ellas fueron mis primeras clientas! Y, posteriormente, después de cinco años como estilista independiente, llegó la educación formal en Periodismo de Moda, Estilismo y Mercadeo de Moda”, cuenta Bramtco.

“Las referencias de la cultura pop, el revival de los grandes íconos de Hollywood y una esencia posmodernista caracterizan mi trabajo. Concepto, urgencia iconoclasta y una visión fresca, así es Bramtco Martin”, definió su estilo el diseñador.

“Figuras como Britney Spears, The Cheetah Girls, Diana Ross, Jean-Michel Basquiat, Janet Jackson y Hannah Montana fueron algunos de mis referentes culturales. A partir de ahí, empecé a realizar ilustraciones de moda de posibles looks que yo usaría. Fue natural ese ‘amor a primera vista’ con la moda, fue un flechazo que ha permanecido en el tiempo. Una relación basada en la experimentación y que me ha probado como persona y profesional”.

Además, ama las referencias iconográficas, la industria del entretenimiento y el arte. Asegura que su visión de la moda parte del arte, no al revés. “Los movimientos como el Renacimiento y las corrientes de vanguardia de principios del siglo XX, me hacen pensar en ruptura e innovación cada vez que me toca conceptualizar una sesión de fotos o creo una estrategia de imagen para una figura”, explica.

Su primera oportunidad para trabajar en los medios se la dio el destacado periodista Cherny Reyes, su maestro en Culturarte, donde realizó un diplomado en Periodismo de Moda, avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Me dio la oportunidad de hacer mi primer editorial de moda para la revista Flow Magazine. Después vendrían Oh! Magazine, A La Moda y Life Dominicana”.

Posteriormente, la fotógrafa Karoline Becker le dio la oportunidad de realizar estilismos para renombradas revistas internacionales como Moevir Magazine (París), Flanelle Magazine (Canadá) y Scorpio Jin Magazine (Miami).

Cada estilismo le permite contar distintas historias, usando los recursos visuales y textiles de la ropa. Para inspirarse, se remite a conceptos. Con su trabajo intenta crear un arte ambulante, coherente e inspirador. “Para mí, cada estilismo que realizo es un videoclip en mi cerebro. Creo que la ropa y la moda como fenómeno social son un discurso tan silente como contundente. Una instantánea de realidad circundante, de las urgencias personales y, como decía Bertolt Brecht ‘el arte es un martillo para darle forma a la realidad’”.

¿Cómo es trabajar la imagen de una persona?

Es una pregunta importante porque no es lo mismo trabajar a una persona pública que un cliente que solo quiere mejorar su estilo ejecutivo. Él se encargó de explicarnos: “Todo tiene que partir del conocimiento de causa. Me concentro en lo que buscan proyectar y lo que aspiran a lograr con su imagen. Esa punta de lanza me ayuda a crearles un guardarropa diferenciador y único, ropa con la que se sientan seguras y lo expresen. Desecho los estereotipos en la imagen y las piezas ‘zonas de confort’, que te encasillan en la multitud”.

Para lograr desarrollar estilismos únicos en sus protagonistas, el estilista siempre está abierto a trabajar con diferentes diseñadores, sobre todo los emergentes porque, aclara, tienen una visión fresca y poco contaminada. “Se arriesgan, experimentan y prueban, y eso comulga con mi estilo de trabajo”.

Bramtco Martin tiene muchos proyectos en curso. Unos en papel y otros encaminados. Para el año que viene, estarán saliendo al aire varios videoclips en los que dirigió la imagen. Además, ha estado en comunicación con un director cinematográfico para una película en la que será el director de imagen y, pronto, estará colaborando para un libro de moda que tendrá alta relevancia.