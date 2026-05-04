Amor: Tendrás grandes oportunidades de conocer amores pasajeros durante el fin de semana. Muéstrate confiado y seductor.
Dinero: Te verás involucrado en serios retrasos en tu programación laboral debido a ineficiencias de tus colaboradores.
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