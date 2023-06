El peruano Central, reconocido como el Mejor Restaurante del Mundo

El restaurante peruano Central (Lima) se convirtió el pasado martes en el número 1 de la lista The World's 50 Best Restaurants, que celebró en Valencia (este de España) su vigésima primera edición.

Capitaneado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central pasa de la segunda a la primera posición de esta lista, que sitúa en el número dos a Disfrutar, de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch.

Fueron los dos restaurantes que el año pasado quedaron detrás del danés Geranium, del chef Rasmus Kofoed, que sale de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1.

El top cinco se completa este 2023 con otros dos restaurantes españoles, el madrileño Diverso, de Dabiz Muñoz, y el vasco Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, y con el danés Alchemist, de Rasmus Munk.

En el puesto seis está el segundo restaurante latinoamericano de la lista, también de Lima, Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que sube cinco puestos respecto a la lista de 2022.

Quintonil, el proyecto del mexicano Jorge Vallejo se mantiene en la novena posición, mientras que el brasileño A casa do Porco, de Jefferson y Janaina Rueda, baja del 7 al 12.

Otro que baja es Pujol, el emblemático establecimiento del mexicano Enrique Olvera, que se sitúa en el 13, cuando en 2022 se metió en el quinto puesto.

La parrilla argentina de Pablo Rivero en Don Julio (Buenos Aires), se sitúa en el decimocuarto puesto (cinco menos); el chileno Boragó (Santiago), de Rodolfo Guzmán, en el 29, con una fuerte subida de 14 posiciones, y Leo, el restaurante de Bogotá de la colombiana Leonor Espinosa, sube cinco, hasta la 43.

Espinosa fue reconocida el año pasado como la mejor cocinera del mundo por The World's 50 Best, galardón que en esta ocasión recayó en la mexicana Elena Reygadas, cuyo Rosetta entró en la lista en el penúltimo puesto (49).

Completa el listado de restaurantes latinoamericanos entre los 50 mejores del mundo el peruano Mayta, de Jaime Pesaque, que ocupa el puesto 47, cuando el año pasado estaba en el 32.

El único restaurante iberoamericano que desaparece de la lista respecto a la de 2022 es el brasileño Oteque (Río de Janeiro), que ocupó entonces el puesto 48.