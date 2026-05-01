Tulsa: para tratar el cáncer de próstata sin cirugía ni radioterapia

El cáncer de próstata es una de las enfermedades más frecuentes en el hombre. En la República Dominicana, miles de casos se diagnostican cada año y, lamentablemente, muchos aún se detectan de forma tardía.

Una de esas innovaciones es el Tulsa (Ablación Transuretral por Ultrasonido), una tecnología que permite tratar el cáncer de próstata sin cirugía abierta y sin radioterapia.

¿Qué es el Tulsa?

El Tulsa es un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza ultrasonido de alta precisión guiado por resonancia magnética para destruir las células cancerosas dentro de la próstata.

En palabras sencillas: Se introduce un dispositivo por la uretra (sin cortes externos) Se emite energía controlada que “calienta” y elimina el tejido enfermo Todo el proceso es monitoreado en tiempo real con imágenes muy precisas. Esto permite tratar el cáncer de forma dirigida, segura y personalizada.

¿Qué lo hace diferente?

A diferencia de la cirugía tradicional o la radioterapia, el TULSA ofrece varias ventajas importantes:

● No requiere incisiones

● Menor sangrado

● Recuperación más rápida

● Menor riesgo de incontinencia urinaria

● Mayor posibilidad de preservar la función sexual

Este último punto es especialmente importante, ya que uno de los mayores temores de los pacientes es perder su calidad de vida después del tratamiento.

¿Todos los pacientes pueden recibir Tulsa?

No. Como en toda decisión médica, no todos los casos son iguales.

El Tulsa está indicado principalmente en pacientes con cáncer de próstata localizado, es decir, cuando la enfermedad está limitada a la próstata y no se ha diseminado.

Por eso, es fundamental una evaluación completa que incluya:

● Antígeno prostático (PSA)

● Resonancia magnética multiparamétrica

● Biopsia de próstata

Solo así el urólogo puede determinar si este tratamiento es la mejor opción.

Un mensaje claro

La tecnología avanza, pero hay algo que no cambia: La detección temprana salva vidas.

Muchos hombres aún evitan el chequeo por miedo o desconocimiento. Y ese retraso puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno más complejo.

Hoy, gracias a herramientas como el TULSA, podemos ofrecer alternativas menos invasivas, más precisas y con mejor calidad de vida para el paciente.

Pero todo comienza con una decisión: evaluarse a tiempo. Ante la duda visite su urólogo