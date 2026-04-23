Iniciativa: Una propuesta que busca llevar apoyo para los artesanos dominicanos

Marielle Ricart Thompson está enfocada en retomar un proyecto que va en auxilio de los artesanos dominicanos. Se trata de Navidad Artesanal, cuya dinámica es que tras ganar un concurso estos obtengan contratos para elaborar entre 500 y 1000 piezas navideñas de las instituciones públicas y empresas del país.

La visión de esta iniciativa es que la Navidad en las instituciones deje de ser un elemento decorativo para convertirse en una plataforma de impacto económico y cultural a escala nacional. Así lo que empieza como un simple concurso luego se transforma en un kit para venderse.

Según la gestora cultural, el proyecto busca rescatar la cultura y al mismo tiempo ayudar a un sector sumamente vulnerable, pero para que vuelva a funcionar ella tiene claro que hay un factor determinante: el apoyo de las empresas.

Hoy, la creadora de este proyecto intenta rescatarlo tras varios años de ausencia. Para ello están buscando una institución que abrace la causa y sea la cara del proyecto.

“A las instituciones se le venden kits de 75 o 50 piezas que pueden ser para los arbolitos o para los regalos institucionales. Necesitamos un mínimo de 100 instituciones que apoyen el proyecto, que compren esos kits. Realmente es mínimo el gasto. Normalmente lo hacen y la idea es redireccionarlo”, dice Ricart conciente de que son tiempos difíciles, pero de que la causa también es un apoyo para los artesanos.

“Había una señora que ganó tres años consecutivos y ella se pagaba su tratamiento del cáncer con eso”, agrega Ricart. Esto evidencia que la causa va más allá de comprar simples adornos.

Este noble proyecto se realizó dentro de los años 2016-2019 y por múltiples circunstancias, entre ellas la pandemia por el Covid-19 no había podido resurgir, pero ahora su creadora Marielle Ricart Thompson esta decida a retomar la labor.

“Cada año se seleccionaban entre 20 y 70 ganadores. Cada uno de ellos recibió un contrato para elaborar entre 500 y 1,000 piezas navideñas con las que después se formaban kits que se llevaban a las instituciones para decorar los arbolitos”, explica Ricart Thompson.

Para participar en el concurso la gestora cultural dice que primero se hace una convocatoria a nivel nacional (la última tuvo más de 700 inscritos en todo el país). Luego Cada artesano presenta una propuesta con la que va a participar. Aquí Ricart puntualiza que tiene que ser una sola pieza y que esta tiene que ser alegórica a la Navidad dominicana.

“Un jurado calificador selecciona a los ganadores. Este año nosotros quisiéramos tener un mínimo de 100 ganadores”, afirma Ricart.

Antes de poner en marcha la elaboración de estas piezas Ricart se asegura de tener los compradores dispuestos a adquirir estas piezas. Esto también ayuda a que el trabajo de los artesanos que empieza con un mínimo de dos meses de antelación, no se realice en vano.

Cómo nace la iniciativa

La idea de Navidad Artesanal surgió en 2015, en ese entonces Marielle Ricart Thompson trabajaba con souvenirs para empresas. Esto la llevó a entrar en contacto con varios artesanos, conoció cómo vivían y las dificultades que enfrentaban por la falta de un trabajo fijo: “realmente los artesanos viven del día a día, prácticamente”.

Esta realidad la motivó a desarrollar la idea que hoy intenta rescatar tras varios años de ausencia y, para ello está buscando una institución que abrace la causa y sea la cara del proyecto.

Esto, según Ricart, tras varias recomendaciones y para facilitar el trabajo de los artesanos quienes en ediciones pasadas tenían que hacerse proveedores del Estado para elaborar las piezas, tras ganar el concurso, trámite que se volvía tedioso para ellos.