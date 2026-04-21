Conseguir sangre: una tarea complicada

Quien por razones médicas necesita una transfusión de sangre, no imagina la cantidad de diligencias que tienen que realizar sus parientes o allegados para conseguirla.

Veamos, mientras uno/s llama/n a los bancos de sangre para saber si tienen dicho tipo, otro/s llama/n a familiares y amigos para saber si las suyas coinciden y si está en condiciones de donar. En este caso no puede haber tomado bebida alcohólica en 48 horas, no tener anemia, ni otros problemas de salud.

Esta sangre será analizada en el banco de sangre. Si la del donante es otro tipo, y el banco tiene el que se requiere, lo acepta. Si se necesita una pinta de sangre, y el banco no la tiene, conviene tener dos donantes, por si uno no califica.

Los donantes deben estar al mismo tiempo en el banco de sangre, no pueden llegar a horas diferente, pues si no tendrían que abrir una nueva solicitud y otra muestra del enfermo.

A todo esto, junto con la solicitud escrita por médico o clínica se tiene que llevar una muestra del paciente para “matchear” con la del donante, aunque sea del mismo tipo.

Grupos de donantes de sangre

Dada la escasez que los bancos de sangre tienen por falta de donantes, hay algunas personas que han formado grupos que, enterados por algún conocido de la necesidad de sangre, se ocupan de ofrecer su ayuda.

Pero estos grupos de personas voluntarias, que pueden ayudar a resolver el problema localizando posibles donantes en un momento dado, son escasos.

Ojalá se formaran más grupos similares. No sé cómo podría el Gobierno ayudar a resolver esta situación que, por falta de sangre, puede ser asunto de vida o muerte.

Aunque sí existe un banco de sangre exclusivamente destinado a su venta en casos de emergencias, y entiendo que es estatal.

¿Dónde está la verdad?, y la IA

“La verdad no está donde primero se busca, ni donde más se repite. A veces, hay que obligarla a salir, incluso cuando se es periodista. Sobre todo, cuando se conversa con una máquina que lo sabe casi todo ... excepto cuándo callar”.

Aníbal de Castro, director de Diario Libre, echó un pulso con la Inteligencia Artificial, y la fue llevando de tal manera que la hizo cambiar de opinión. Por cierto, congratulaciones a Aníbal por el merecidísimo Premio Nacinal de Periodismo 2026.

!Bien por Carolina Pichardo!

Carolina Pichardo, la directora y fundadora de Raíz Climática, el primer medio digital enfocado en el cambio climático en nuestro país, será una de las panelistas del Sustain DR Summit 2026, este viernes 24, en la universidad de Columbia. !Bien por Carolina!, que mantiene desde hace varios años una labor constante en el periodismo climático.