De Los Alcarrizos a EE.UU.: joven dominicana es admitida en 9 universidades y lucha por no perder su beca

Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.– Lo que para muchos parece imposible, Elizabeth Pérez lo ha convertido en realidad: una joven dominicana de escasos recursos logró ser admitida en nueve universidades de Estados Unidos, incluyendo una que le otorgó beca completa. Sin embargo, su sueño enfrenta ahora un obstáculo urgente: necesita reunir 1,600 dólares antes de la fecha límite para asegurar su plaza.

Hija de una familia trabajadora y la mayor de tres hermanos, Elizabeth creció con valores firmes como la fe, la disciplina y el amor por el estudio. Desde pequeña mostró una gran pasión por la lectura, a la que luego sumó el interés por los idiomas, logrando hoy dominar cuatro lenguas.

Su compromiso con el aprendizaje la llevó a destacarse académicamente y a fundar en 2023 el Círculo de Lectura en su escuela, un espacio dedicado a fomentar el pensamiento crítico y el amor por los libros entre otros estudiantes.

Durante años, Elizabeth combinó jornadas intensas de estudio —en la escuela por las mañanas y en el instituto por las tardes y sábados—, sacrificando tiempo personal para prepararse. Gracias a ese esfuerzo, participó en programas como Modelos de Naciones Unidas, moderó espacios académicos y obtuvo múltiples reconocimientos.

Ese mismo camino la llevó a aplicar a 12 universidades internacionales, siendo aceptada en 9 de ellas.

El obstáculo

“Soy de Los Alcarrizos y he sido admitida en nueve universidades en Estados Unidos… una de ellas me otorgó matrícula completa, pero aún hay costos que cubrir”, explica Elizabeth.

Aunque la beca cubre los estudios, la universidad exige un depósito de 1,650 dólares antes del 30 de abril, para asegurar su admisión.

Sin este pago, la oportunidad que ha construido durante toda su vida podría perderse.

Propósito

Para Elizabeth, ingresar a la universidad no solo representa un logro personal, sino un paso histórico en su familia: sería la primera de su tercera generación en obtener un título universitario.

Su meta es retribuir a la sociedad mediante proyectos de impacto social y continuar fortaleciendo el Círculo de Lectura, creando oportunidades para otros jóvenes.

“Quiero que mi historia inspire a quienes sienten que sus sueños están fuera de alcance”, afirma.

Con una fe firme y una determinación que conmueve, Elizabeth continúa tocando puertas en busca de apoyo.

“Con la ayuda de Dios, resiliencia y visión, todo se puede lograr”, dice.

Hoy, su historia es un recordatorio de que a veces, un gran talento solo necesita un pequeño impulso para cambiar su destino.

Cómo ayudar

* Transferencias: Banco Popular, cuenta No. 806603411 (débito), a nombre de Lisbertha Orthela

* https://gofund.me/b21b9809e

* Contacto directo: Instagram @orthellaaa_

* Compartiendo su historia