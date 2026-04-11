Gmail extiende a la app móvil el cifrado de extremo a extremo

Gmail ha extendido a la aplicación móvil el envío de correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (E2EE), una función que permite a las empresas comunicarse de manera segura con cualquier usuario.

Los usuarios de Gmail pueden redactar y leer correos electrónicos protegidos con E2EE directamente desde la aplicación móvil, tanto en Android como en iOS.

Esta novedad sigue a los trabajos hechos el año pasado en Gmail, que permitieron primero enviar los mensajes encriptados dentro de la misma organización, posteriormente a cualquier bandeja de entrada de Gmail y, desde finales de año, a cualquier dirección de correo electrónico.

Con la expansión a la aplicación de Gmail, estos correos encriptados llegan a la bandeja de entrada como un hilo normal. En el caso de que los destinatarios no tengan la app, podrán acceder a ellos desde el navegador.

"Este lanzamiento combina el máximo nivel de privacidad y cifrado de datos con una experiencia de usuario intuitiva para todos, lo que permite un envío de correo electrónico cifrado sencillo para todos los clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones y el sector público", afirma Google en el blog de Workspace.

El despliegue del cifrado de extremo a extremo para la aplicación móvil se ha iniciado este jueves, y requiere que los administradores la habiliten desde la interfaz de administración de CSE, mientras que los usuarios finales pueden agregar el cifrado desde el icono del candado al redactar un correo.