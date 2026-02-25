¿Valen la pena los champús caros? Esto es lo que dicen los expertos

Los empaques recargados, junto con anuncios atractivos que afirman que los champús caros son la solución para todos los problemas capilares, pueden hacer que uno se pregunte: ¿Realmente valen la pena los precios más altos? ¿Debería cambiar mi producto estrella de farmacia de $8 por una marca premium de $42?

Los expertos afirman que los champús y acondicionadores asequibles que se encuentran en supermercados y farmacias pueden ser tan efectivos como las versiones más caras con mensajes y testimonios atractivos en redes sociales. Aconsejan a los consumidores evaluar los ingredientes de los productos, sus propias preocupaciones sobre el cuero cabelludo y el cabello, y toda su rutina de cuidado capilar, y consultar con un médico en caso de duda.

Las marcas premium pueden ser eficaces, y algunas contienen ingredientes activos más costosos, según los dermatólogos. Otros factores que influyen en el precio incluyen el tamaño de la empresa y si ha invertido en ingredientes orgánicos , agricultura sostenible y materiales reciclados .

Consejos para tu tipo de cabello

La Dra. Crystal Aguh, dermatóloga y directora del Programa de Piel Étnica de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, dijo que generalmente clasifica a las personas en dos tipos de cabello: propenso al daño y resistente al daño.

Las personas propensas a sufrir daños incluyen a las personas con cabello muy rizado, a quienes lo tratan químicamente y a quienes usan herramientas de calor para peinarlo. Añadió que entre las personas resistentes al daño se incluyen el cabello graso y el liso.

Las personas con cabello propenso a dañarse deberían evitar los champús con lauril sulfato de sodio como ingrediente principal, afirmó Aguh. Este elimina una gran cantidad de sebo, un aceite natural que recubre y protege el cabello. Sin sebo, el cabello podría sentirse muy seco y quebrarse con facilidad.

Para el cabello rizado o teñido, Aguh recomienda lavarlo con menos frecuencia para evitar eliminar demasiado sebo. Dijo que las personas con cabello muy rizado o ensortijado solo deben lavarse el cabello una vez a la semana. A las personas con cabello ondulado teñido les puede resultar mejor lavarlo cada dos o tres días

El cabello resistente a daños, graso y liso, se puede lavar todos los días.

Concéntrese en el proceso, no en los productos

Los champús y acondicionadores caros pueden funcionar bien, pero existen productos asequibles que funcionan igual de bien, afirmó Aguh. Les explica a sus pacientes que "no son los productos, sino el proceso" lo que más afecta la salud capilar, incluyendo la frecuencia con la que se lava, se tiñe o se aplica calor.

“En lugar de gastar cientos de dólares pensando: 'Si encuentro el champú y el acondicionador adecuados, todos mis problemas desaparecerán', también hay que analizar cómo es el proceso... porque eso suele ser la solución”, afirmó.

Dijo que está bien mezclar productos de alta gama y del mercado masivo y que la gente no debería sentirse obligada a comprar una línea completa de productos caros.

Aguh afirmó que algunas marcas comunes son más asequibles porque las fabrican grandes corporaciones que pueden lograr economías de escala. A veces, las marcas más caras tienen un equipo más pequeño y carecen de la mano de obra y los recursos necesarios para alcanzar esas mismas ventajas de costo.

Para tratar la caspa, por ejemplo, Aguh suele recomendar champús de venta libre en lugar de fórmulas con receta. Sin embargo, añadió que es recomendable consultar a un médico si la caspa persiste.

El champú es un cuidado para el cuero cabelludo.

El Dr. Joe Tung, dermatólogo del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, dijo que la gente debería pensar en el champú como un producto para el cuidado del cuero cabelludo, no solo como un producto cosmético.

“El cabello en sí mismo es biológicamente inactivo una vez que crece, pero bajo la superficie de la piel del cuero cabelludo existe un ecosistema completo con células madre, células inmunitarias, glándulas sebáceas y terminaciones nerviosas”, explicó. “Cuando ese ecosistema está equilibrado, el cuero cabelludo se siente cómodo y el cabello crece de forma óptima; cuando se altera, se puede experimentar picazón, descamación, exceso de grasa o caída del cabello”.

Tung afirmó que las personas deben considerar las necesidades de su cuero cabelludo al elegir un champú, y que el acondicionador debe elegirse según la textura del cabello y el nivel de daño. Explicó que la caspa y la picazón se benefician de los champús que abordan la inflamación y el desequilibrio microbiano, mientras que el cabello seco o tratado químicamente podría beneficiarse de un limpiador suave con un acondicionador enriquecido.

Tung afirmó que los champús y acondicionadores caros a veces valen la pena, pero la eficacia de un producto se determina por sus ingredientes activos, no por su marca. «Un ingrediente antifúngico funciona gracias a su actividad molecular, no porque venga en un envase de lujo o de una marca prestigiosa», explicó.

Los champús caros suelen contener agentes acondicionadores más refinados e ingredientes calmantes que pueden hacer que el lavado frecuente del cabello sea más cómodo, explicó Tung. Sin embargo, algunos productos de lujo contienen fragancias o extractos botánicos que pueden irritar la piel sensible, añadió. Las fórmulas más sencillas suelen ser mejor toleradas por las personas con piel sensible.

Productos capilares con enfoque en sostenibilidad

MOKO Organic Beauty Studio en Filadelfia ofrece champús y acondicionadores orgánicos con precios que van desde $24 hasta $45. Su propietaria, Monique Mason, afirmó que la misión del salón es ofrecer productos beneficiosos para el cuero cabelludo y el planeta.

Los ingredientes son el factor más importante que influye en el precio, afirmó Mason. Los productos orgánicos suelen evitar los sulfatos, las fragancias sintéticas y los parabenos económicos que se utilizan ampliamente en la industria del cuidado personal. Mason añadió que también investiga cómo las marcas que vende fabrican sus productos para garantizar que sus declaraciones de sostenibilidad puedan verificarse.

“Conozco a sus dueños, si son empresas familiares, cómo cultivan y cómo consiguen sus ingredientes”, dijo.